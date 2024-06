La misteriosa figura en el concierto de Taylor Swift que se ha viralizado en la redes

Una figura misteriosa apareció durante los conciertos de Taylor Swift en el estadio Santiago Bernabéu, los pasados 29 y 30 de mayo. El vídeo fue grabado por uno de los fans de la cantante durante la canción Delicate. El enigmático individuo aparece en la parte más alta del estadio balanceándose al ritmo de la música.

Esta grabación se ha viralizado en las redes sociales, causando la especulación de todos los internatutas y de los fans de Taylor Swift, que han comenzado a teorizar sobre qué o quién puede ser esa figura. Algunos han bromeado con que puede ser Joe Alwyn, ex pareja de la cantante estadounidense.

Por su parte, un fan expresó su temor al comentar: «Estoy asustado, ¿Qué demonios?, Bórralo», mientras que otro fan sugirió lo siguiente: «Conociendo a Taylor Swift, probablemente esté detrás de esto y esté insinuando algo nuevo». Una de las posibles teorías que de quién puede ser esa persona es que sea alguien de seguridad, ya que como han apuntado varios usuarios, se puede observar un chaleco «verde», prenda propia de la seguridad durante los conciertos.

A pesar de la aparición sorpresa, el concierto de Taylor Swift en Madrid fue un éxito, ya que sorprendió a los fans con un setlist renovado e incluso se aventuró a incluir algunas frases en español que cautivaron a todos. Swift compartió en su Instagram una publicación dedicada a los fans de España, asegurándoles que jamás olvidará las dos noches que pasaron juntos.

Taylor Swift arrasó en Madrid

Con 15 minutos de retraso, la artista se presentó en el escenario del estadio del Real Madrid en esta parada de su gira The Eras Tour. Los asistentes han podido entrar al estadio de forma muy sencilla y rápida. A lo largo de todo el concierto, la artista ha hablado en español en diversas ocasiones. Así, ha dicho: «¡Hola Madrid!», «¿Cómo estáis?» o «¿Estáis preparados?».

La cantante ha empezado el concierto con un repaso de su álbum Lover, destacando Miss Americana & The Heartbreak Prince, Cruel Summer, The Man, You Need To Calm Down y Lover.

Taylor Swift empezó el concierto volviendo a sus inicios con You Belong With Me y Love Story, dos canciones que sacó en 2008 y se han convertido en dos grandes canciones himno para sus fans, que este miércoles han cantado a pleno pulmón con la artista: «So, why can’t you see? You belong with me».

Tampoco han faltado los guiños al español en distintas ocasiones del concierto. Con la canción We Are Never Ever Getting Back Together, la cantante le ha pasado el micrófono a uno de sus bailarines, que ha terminado con una frase «Ni de coña», en referencia al tema que se traduce en español No vamos a volver nunca.

Entre las sorpresas de la noche, se ha marcado en rojo una de las canciones del álbum Speak Now, Sparks Fly, que ha sido la primera fuera de las canciones anunciadas. La artista ha terminado el concierto de este miércoles en Madrid con Karma con un gran espectáculo de luces y confeti.