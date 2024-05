Taylor Swift arrasa ante un enloquecido Bernabéu, al que saluda con un «¡hola!» en español

La estrella Taylor Swift ha querido saludar este miércoles con un «¡hola!» en español al público entregado en Madrid, que ha acudido al Estadio Santiago Bernabéu a verla actuar. Con sólo 15 minutos de retraso, la artista se ha presentado en el escenario del estadio del Real Madrid en esta parada de su gira The Eras Tour.

La cantante ha empezado el concierto con un repaso de su álbum Lover, destacando Miss Americana & The Heartbreak Prince, Cruel Summer, The Man, You Need To Calm Down y Lover.

Ante un público entregado, la artista de Estados Unidos les ha hecho una promesa: «Nunca volveré a estar tanto tiempo sin venir», ha indicado la artista ante los gritos de los fans, que han celebrado la noticia. Muy agradecida, Taylor Swift les ha reconocido: «Hace 14 años que no venía y eso no va a volver a pasar. La manera en la que estáis cantando… Me hacéis sentir excelente, Madrid», ha reconocido la estrella que no ha visitado la ciudad madrileña desde 2011, cuando 4.000 personas fueron a verla al Palacio Vistalegre.

Taylor Swift ha empezado el concierto volviendo a sus inicios con You Belong With Me and Love Story, dos canciones que sacó en 2008 y se han convertido en dos grandes canciones himno para sus fans, que este miércoles han cantado a pleno pulmón con la artista: «So, why can’t you see? You belong with me».

Sin embargo, ha sido después cuando el público del Bernabéu ha estallado de emoción: todo el estado se ha puesto de pie a cantar bajo las luces rojas, por el color de las canciones del álbum Red (rojo, en español) I Knew You Were Trouble y después We Are Never Ever Getting.

Pulseras al ritmo de las canciones

Como se puede ver en el vídeo, cada asistente ha llevado esta tarde una pulsera que ha ido al ritmo con cada una de las canciones.

Tampoco han faltado los guiños al español en distintas ocasiones den concierto. Con la canción We Are Never Ever Getting Back Together, la cantante le ha pasado el micrófono a uno de sus bailarines, que ha terminado con una frase «Ni de coña», en referencia al tema que se traduce en español No vamos a volver nunca.

Muy agradecida con los Taylor Swift ha querido tener un gesto con una niña, a la que le ha regalado su sombrero cuando estaba cantando el tema 22. Taylor Swift ha tenido con ella varios gestos. Después de agradecerle que haya ido a verlas y abrazarla, le ha dicho en inglés: «Give me five!» (Choca esos cinco, en inglés), un gesto que se utiliza entre los estadounidenses para saludar entre amigos.

De su tercer álbum de estudio con una canción, Enchanted. Speak now es el primer y único proyecto completamente escrito por Taylor Swift. Las letras de las canciones tienen mensaje para sus ex novios: John Mayer, Taylor Lautner y Joe Jonas.