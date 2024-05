Éste es el tiempo que hará en el concierto de Taylor Swift en el Bernabéu: las temperaturas más inesperadas

El concierto de Taylor Swift en el Bernabéu tendrá como gran protagonista el tiempo con unas temperaturas totalmente inesperadas. Este mes de mayo se despide con uno de los eventos del año que debemos empezar a preparar, cientos de personas ya van camino de la capital para llegar a este concierto.

La cantante se prepara para darlo todo en un escenario en el que se pueden activar todas las alertas, el calor sofocante junto con la música, la emoción y los cientos de personas a su alrededor pueden ser un problema. Si vas de concierto, esto es todo lo que necesitas saber.

Taylor Swift llega a España en su Eras Tour, el único lugar en el que la podrán ver sus seguidores será en el Bernabéu. Solo en Madrid actuará esta famosa cantante que desplaza a miles de personas en cada uno de sus conciertos. Venidos de todo el mundo y con ganas de ponerse a cantar, todo el mundo está pendiente del cielo.

Además de aprenderse las canciones y de prepararse a conciencia durante estas últimas horas, muchas personas están pendientes de un cielo que puede traer novedades importantes. La previsión del tiempo no solo nos dirá qué es lo que nos espera en estos días, sino que también sabremos qué ponernos.

El tiempo puede ser el gran protagonista de este esperado concierto de una artista mundialmente conocida que no ha dudado en llegar a la capital de España. Un tour que despedirá el mes de mayo, en un momento del año en el que las lluvias, pero también las altas temperaturas, pueden ser protagonistas.

Estos días de mayo quizás estés en Madrid, de concierto o buscando esa actuación que puede llegar a ser la que marque el destino. Si estás pensando en ir al concierto o tienes que pasar cerca del Bernabéu mucho cuidado. Las calles quedarán inundadas por estos seguidores que deberán tener en cuenta la previsión del tiempo.

Especialmente en estos días en los que todo puede ser posible. Tenemos por delante una actuación que marcará a más de una generación. Todos los afortunados y sus familias que puedan asistir a un concierto que será especialmente deseado. Toma nota de lo que te está esperando en una previsión del tiempo que te dará las pistas sobre qué ponerte o cómo prepararte.

It’s official, I left my 🤍 in Lisbon. My first time in Portugal and you all made me feel like I was right at home. I’ll seriously never forget the way you treated us, the overwhelming love and passion and hands in the air and dancing and how you screamed every lyric!! Muito… pic.twitter.com/4KFQzl7U0j

— Taylor Swift (@taylorswift13) May 26, 2024