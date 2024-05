OKDIARIO en el concierto de Taylor Swift: así vivieron sus fans el espectacular show en el Bernabéu

OKDIARIO estuvo presente en los aledaños del estadio Santiago Bernabéu, donde este miércoles Taylor Swift ofreció el primero de los dos conciertos que está dando en Madrid esta semana. Allí, charlamos con los fans que salían, en una nube, de las gradas a la conclusión, y que se entremezclaban con los animosos seguidores que ya hacen cola para tomar su relevo y disfrutar este jueves del segundo pase.

Taylor Swift se ha sentido «poderosa» este miércoles por la noche en el primero de los dos conciertos que ofrece en Madrid, en el Santiago Bernabéu, que ha encendido con el repaso histórico a su carrera que conforma la gira The Eras Tour ante más de 50.000 swifties, según estimaciones de la hostelería madrileña.

Durante más de tres horas, la artista se ha mostrado incansable en un espectáculo que ella misma ha calificado como una «aventura». Más de un año después del inicio de su gira y diez minutos después de las 20.00 horas de este miércoles, una cuenta atrás ha irrumpido en todas las pantallas del Real Madrid anunciando la inminencia de la llegada de la de Pensilvania, que ha emergido desde una plataforma en el escenario, al más puro Taylor’s Version. Envuelta en un traje de pedrería rosa y rodeada de sus bailarines que la custodiaban entre telas en forma de flor, ha entrado como la superestrella que es para deleitar con sus primeros hits, Miss Americana & the Heartbreak Prince y Cruel summer.

«Hola, encantada de conoceros. Este público… La forma en la que cantáis y bailáis… Es un gran comienzo, me estáis haciendo sentir excelentemente», ha dicho sonriente para después señalar a las gradas, que le han devuelto unos gritos que le han hecho sentir «poderosa», según ha añadido.

Con The Eras Tour, Swift ha vuelto a España después de 13 años, algo que ha asegurado que «no va a volver a ocurrir», y que le ha permitido recorrer todos los álbumes de su carrera- Lover, Fearless, Red, Speak Now, Reputation, folklore, evermore, 1989, Midnights y el último, The Tortured Poets Department, durante tres horas y 23 minutos.

El repertorio ha consistido en 45 temas que se han dividido en diez actos, enfocados en cada álbum y con una estética y apoyos visuales diferentes, que la artista ha calificado como «una aventura» de «muchas décadas» mientras pedía al público que acogiese estas canciones que ha escrito «por experiencias personales» o «historias inventadas», como suyas.