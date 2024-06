La afición del Real Madrid alucina con la nueva tienda del Bernabéu: «Es una pasada»

La nueva megatienda del Real Madrid ha sido inaugurada este miércoles 5 de junio, y con ella la camiseta que llevarán los jugadores del conjunto blanco la próxima temporada. Ubicada en el lado este del Santiago Bernabéu, en la calle Padre Damián, junto a la entrada del palco presidencial, los aficionados vivirán una experiencia de compra única dentro de la espectacular transformación del estadio.

OKDIARIO ha estado presente este mismo miércoles en la nueva tienda del Real Madrid y ha podido vivir en primera persona la espectacularidad de un lugar que cuenta con 2.800 metros cuadrados. Abrirá todos los días de 10:00 hasta 20.00 horas de la tarde y contará con ofertas de productos exclusivos, zona de personalización, nuevas líneas de ropa tanto casual como técnica y accesorios del Real Madrid.

La nueva megatienda insignia del Real Madrid, de 2.800 metros cuadrados, brindará a los visitantes una experiencia digital inmersiva con más de 40 metros de pantallas LED y dos túneles para acercar más a los aficionados a su equipo favorito. Y dentro de ella ya se encuentra la nueva camiseta del equipo blanco. Una equipación que tiene como protagonista el color negro. Con este diseño limpio hace referencia al ADN del Real Madrid, está confeccionada con los materiales más avanzados y cuenta con la tecnología HEAT.RDY, que regula el flujo del aire para mantener a los jugadores frescos durante los partidos.

La camiseta de la próxima temporada ha sido todo un éxito en este primer día a la venta y ha sido la de Vinicius Jr la más vendida. No obstante, cabe destacar que la de Kylian Mbappé todavía no se encuentra disponible, pues todo hace indicar que hasta que no sea presentado oficialmente en el Santiago Bernabéu no saldrá a la venta.

Ilusión en el madridismo por Mbappé

El Real Madrid hizo oficial el fichaje de Kylian Mbappé este lunes 3 de junio justo después de que el equipo se proclamara campeón de la Champions League, donde lograron en Wembley la Decimoquinta Copa de Europa de la historia. El fichaje del francés llevaba fraguándose desde hacía varios meses y fue nada más acabar la temporada cuando se hizo de manera oficial en un escueto comunicado, pero que despertó la ilusión de millones de madridistas.

Y esa ilusión se ha visto traducida en palabras a las puertas de la tienda oficial del Real Madrid este miércoles. Como decimos, la camiseta de Kylian Mbappé todavía no está disponible, pero los aficionados madridistas ya esperan ansiosos a que sea presentado para poder comprársela con el dorsal 9. Luka Modric, que seguirá en el conjunto blanco una temporada más, seguirá con su dorsal 10 y el francés deberá esperar a que se retire o abandone el conjunto blanco para coger el número que lleva en su selección.

Y precisamente, la presentación de Kylian Mbappé depende de lo que haga la selección francesa en esta Eurocopa. Si ‘Les Bleus’ llegan a la final del próximo 14 de julio, el francés podría ser presentado el 16 o 17 de ese mismo mes, pero si cae en semifinales, podría darse un baño de masas con su nueva camiseta entre el 11 y 12 de julio.