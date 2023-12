Marta Lozano tiene un truco para estar morena todo el año: muy atenta

Marta Lozano se gasta 75 euros en un truco de belleza que le ayuda a estar morena durante todo el año. La influencer y empresaria cada vez tiene más repercusión en nuestra crónica social y estamos en disposición de afirmar que se ha integrado perfectamente entre las grandes estrellas. Trabaja como creadora de contenido, gestiona sus propios negocios y ha firmado contratos con marcas muy importantes. Tiene 27 años y su exposición pública le ha situado en una posición compleja porque ahora no puede esconder ninguno de sus secretos.

Marta Lozano quiere ayudar a sus seguidores y esa es la razón por la que ha explicado el motivo por el que su piel está bronceada los 365 días del año. Utiliza dos productos de su firma Glowfilter. En primer lugar ‘Ultimate Repair Sérum’, cuyo objetivo es proteger la barrera cutánea. También ayuda a aumentar la producción natural de colágeno, potenciando así la creación de nuevas células, alisando la textura de la piel y reduciendo los poros. Incluso ayuda a eliminar las líneas de expresión.

El secreto de belleza de Marta Lozano

La empresaria no utiliza únicamente el producto anterior, lo mezcla con el ‘Autobronceador Gradual Perfect Tan’ de Glowfilter, que tiene un precio de 30 euros. Esto le permite conseguir un toque Moreno incluso en invierno. Tiene una textura tipo sérum con un concentrado que es capaz de llegar al tono deseado sin necesidad de exponerse al sol. Como buena influencer, Marta únicamente hace recomendaciones de calidad. Así que este autobronceador permite que su piel esté hidratada y sana a la par que morena.

El sérum, entre otros ingredientes, tiene un alto contenido de aloe vera, así que disfruta de un efecto cicatrizante a la vez que elimina la suciedad y las grasas acumuladas en los poros. También contiene hydrasinol, que reconstruye la barrera protectora de la piel y aporta una hidratación duradera.

Solo hace faltan unas gotas

Marta Lozano les ha explicado a sus seguidores de Instagram que únicamente hace falta utilizar unas gotas de cada producto. El objetivo es combinarlas bien y ser constantes, para que la piel note los efectos de inmediato. La mezcla que se genera es muy útil para el bronceado, pero también para proteger la dermis. Cuando hablamos de belleza estética es importante tener en cuenta todos los elementos y la influencer no ha dejado nada a la improvisación

Marta se defiende de sus enemigos

A pesar de hacer recomendaciones muy prudentes, Marta Lozano también debe enfrentarse a un ejército de detractores muy numeroso. Por ese motivo hace un tiempo dio una entrevista en ‘Diez Minutos’ y dejó claro que no tenía en cuenta la opinión de las personas que buscaban hacerle daño.

«A nadie le gusta que le insulten, pero después de ocho años dedicándome a esto, puedes tomarte esas cosas de una manera o de otra porque al final es como tú ves la vida», empezó diciendo. «Si una persona te dice algo feo, debes darle la importancia que tiene. Me preocuparía más si fuera mi madre o mi hermana quienes me dijeran que he hecho algo mal, porque me conocen».