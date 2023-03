Manu Tenorio cuenta el secreto que todos guardan de OT: adiós a la relación entre los concursantes

Manu Tenorio está cansado de disimular y ha concedido una entrevista en ‘Socialité’ para aclarar todas las dudas. Ha reconocido que la relación que mantiene con sus antiguos compañeros de ‘OT’, popularmente conocidos como “los triunfitos”, no es tan buena como parece. Es más, asegura que está apartado del grupo y que no es el único cantante que lleva una vida paralela. Según cuenta, hace unos años todos estaban en un grupo de Whatsapp, grupo que ha desaparecido. Ahora habría otro mucho más reducido en el que solo están algunas chicas, al menos eso es lo que cuenta el artista.

Manu Tenorio cuenta toda la verdad

“No hay chat de ningún tipo. Se ha eliminado y cada uno tiene el suyo. Yo qué sé, es curioso”, comentó durante su entrevista con ‘Socialité’. Después reconoció que algunas chicas, como Chenoa y Natalia, sí eran amigas y ellas sí tendrían un grupo. El problema, siempre según la versión de Manu, es que habrían excluido al resto de participantes de la primera edición de ‘Operación Triunfo’. Promete que no le molesta, pero sus palabras demuestran que sí está dolido. Los espectadores están revolucionados, nadie esperaba que un secreto de estas características viera la luz.

El secreto de los concursantes de ‘OT’

Manu Tenorio está cansado de responder siempre a las mismas preguntas, así que ha pensado que lo mejor para todos es contar la verdad cuanto antes. Reconoce que en el pasado todos los concursantes de ‘OT’ tenían buena relación, pero los tiempos actuales son diferentes. Según su versión, algunos están completamente apartados y no hay un contacto fluido. Ha hablado en un tono bastante contundente, pero tampoco ha responsabilizado a nadie. Lo único que ha hecho es dar su punto de vista.

“No sé, se ha enfriado bastante la cosa. La verdad es que últimamente la gente está muy dispersa”, ha declarado. ‘Socialité’ se ha puesto en contacto con algunos concursantes de ‘Operación Triunfo 1’ y lo cierto es que se han mostrado bastante molestos. Parece que ninguno quería que esta verdad viera la luz. “¿Estáis con eso? Estoy haciendo mis cosas y hablar de esto me parece una tontería”, ha comentado Nuria Fergó. “No me parece un tema para hablar, además estoy a punto de entrar al médico”, ha añadido Natalia.

Manu Tenorio no ha sido el único

El cantante siempre ha recibido críticas por ser demasiado sincero, pero hay cosas que nadie puede negar. Él no ha sido el único ni el primero en hablar de la nula relación entre los concursantes de ‘Operación Triunfo 1’. Por ejemplo, hace unos meses Chenoa reconoció que Rosa López no era su amiga. “Es mi compañera, pero mi amiga no, mis amigas son otras”, declaró la cantante. Es decir, ya ha pasado mucho tiempo y las cartas están encima de la mesa. No pueden disimular y cada vez hay más pruebas. ¿La última? Que el grupo de Whatsapp que tenían ha desaparecido.

Manu quiere tener un trato cordial

Según han comentado en Telecinco, Manu Tenorio tiene motivos suficientes para estar molesto con ciertas personas, pero no le interesa. Lo único que quiere es continuar con su carrera y no tener que responder siempre a las mismas preguntas. De ahí que haya decidido sincerarse con ‘Socialité’. Reconoce que la actitud de sus compañeros le pareció extraña en un primer momento, pero ahora se ha acostumbrado. Mireria le ha dado la razón y ha admitido que borraron en chat grupal y que después abrieron otro solo para algunas chicas. “Tenemos uno de chicas que lo hicimos después”.