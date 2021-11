Hace ya algo más de 20 años desde que Rosa López, Manu Tenorio y otros 14 concursantes se embarcaban en la que sería la aventura de sus vidas. Operación Triunfo 1 consiguió calar en los corazones de la gente no solo por las maravillosas voces de sus participantes, sino por la buena sintonía que había entre ellos y que traspasaba pantallas. Un buen rollo que a día de hoy sigue estando más presente que nunca y así nos lo hacen ver algunos de los protagonistas, como es el caso de Manu.

El pasado 22 de octubre tenía lugar el vigésimo aniversario del programa que vio nacer a estas estrellas, y como no podía ser de otra manera, se encargaron de preparar una sorpresa para los fans incondicionales emitiendo en directo durante 24 horas ininterrumpidas en streaming. El evento, producido por Gestmusic, contó con la presencia de algunos de los exconcursantes de OT 1 y profesores como Noemí Galera y Tinet Rubira. Un reencuentro en el que las emociones estuvieron a flor de piel al conmemorar a Àlex Casademunt, fallecido en un accidente de tráfico ocurrido en el mes de marzo.

Una de las grandes ausencias de esta quedada virtual fue Manu Tenorio. Como contaba él mismo a las cámaras de Gtres, no pudo estar presente en el streaming porque tenía un concierto en Sevilla que se lo impidió. No obstante, guarda un recuerdo muy especial de todos y cada uno de sus compañeros y de los momentos vividos en la casa: “Son recuerdos que nunca olvidaré, que siempre irán en mi porque realmente mi vida cambió y dio un giro de 180 grados. Se creó un espíritu que se ha ido manteniendo a lo largo del tiempo”, comentaba.

Además, asegura que hay “cuatro o cinco” exconcursantes con los que sigue manteniendo una estrecha relación. De hecho, cuenta que fueron al campo para celebrar este reencuentro de manera más personal, en el que no faltaron ni la flamante ganadora, Rosa López, ni su pareja. Pese a ser un hombre discreto, Iñaki García se coló en el corazón de la más conocida como ‘Rosa de España’ y juntos han formando un tándem perfecto que no se pierde ningún plan, más aún si es entre amigos. Y es que el novio de la cantante consiguió conquistar también a algunas de las amistades más cercanas de la artista, como es el caso de Manu: “Es un tío fantástico, súper cariñoso. Se integró muchísimo con todos nosotros, y la verdad que me encontré a Rosa en un momento de su vida extraordinario”, confesó.

La intérprete ya comentó en más de una ocasión que le gustaría pasar por el altar su chico en un futuro, algo que ha llenado de ilusión a Tenorio que ha propuesto un plan si esa ceremonia sale adelante: “No me importaría cantar en su boda”, decía entre risas. Y aunque aún no tienen fecha, Rosa López no ha tenido reparo en admitir en numerosas entrevistas que el amor que sienten es tan puro que espera que dure toda la vida.