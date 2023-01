Manu Tenorio, en el punto de mira por lo que ha dicho de Shakira

Manu Tenorio ha creado una propia estrofa de la canción de Shakira en las redes sociales que ha despertado la ira de los fans de la colombiana. Todo el mundo habla de este tema de lo más personal de la cantante colombiana. Nadie podía esperarse que usará su vida privada, todo lo sucedido con su pareja Gerard Piqué y su nueva novia Clara Chía para crear un tema que se ha convertido en un éxito de ventas. El cantante surgido de Operación Triunfo no ha dudado en contestar esta letra de la canción.

Esto es lo que ha dicho de Shakira Manu Tenorio

Las mujeres facturan y también pagan hacienda — Manu Tenorio (@manutenorio) January 15, 2023

Las redes sociales arden con cada reacción al tema de Shakira que ha dejado a más de uno con la boca abierta. Los cantantes tienen la capacidad de crear todo tipo de temas y de hacer sentir emociones con su música. El mundo se ha solidarizado con una Shakira que acaba de perder al amor de su vida.

La cantante colombiana se ha separado del que ha sido su pareja durante años y padre de sus hijos. Un hecho que no solo le ha sucedido a ella, sino a muchas parejas a las que se les acaba el amor. Por ello ha querido hacer una canción que saca esa parte tan íntima y personal a la luz y lo hace de la mejor forma posible.

La música es terapia para una Shakira dolida que quiere dejar bien claro lo que vale ella y lo que ha perdido Gerard Piqué. Con este intento de desestabilizar a su compañero ha provocado más de un comentario en redes sociales. Hay una frase que ha dejado a Manu Tenorio con ganas de más.

‘Las mujeres facturan’ es esa polémica frase. Algo real, pero a lo que el cantante de OT ha querido añadir, “y pagan a Hacienda”. La colombiana tiene abierto un expediente por no pagar los correspondientes impuestos, algo que sí ha hecho siempre Manu Tenorio. La presión fiscal en España y especialmente en Cataluña es enorme, con lo cual, cualquier empresario o autónomo, que ha pagado a Hacienda ganando mucho menos que Shakira habría pensado esta coletilla.

Las respuestas no se han hecho esperar. Los fans de Shakira afirman que no tenía que pagar esa cantidad de dinero, al estar en Estados Unidos y no en Cataluña. Aunque el proceso aún no se ha cerrado del todo y la deuda sigue pendiente.