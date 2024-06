Makoke, en problemas tras la pillada de Hacienda: la deuda que la ha dejado en la calle

Cuando pensábamos que lo habíamos visto todo en en la saga de los Matamoros, ha sucedido algo. Makoke, ex mujer del famoso colaborador Kiko Matamoros, está en el centro de la polémica porque sus problemas con Hacienda podrían dejarla en la calle, a pesar de que ella quiere restar importancia a la situación. La malagueña se enfrenta una situación delicada con la Agencia Tributaria, pero ¿por qué está tan tranquila? Reconoce que hay un camión de mudanzas en su urbanización, aunque supuestamente no es por nada relacionado con su familia.

La casa de Makoke, situada en La Finca, es un símbolo de lujo y exclusividad. Este barrio es conocido por ser el hogar de numerosas celebridades, entre ellas Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz. La propiedad, que compartió durante años con Kiko Matamoros, ha sido el epicentro de su vida familiar durante sus últimos años, de hecho su hijo Javier sigue residiendo allí.

El conflicto con Hacienda no es nuevo. Según ha salido publicado, la deuda original supera el millón de euros, una cantidad que ha ido cambiando en función de los embargos que ha ejecutado la Agencia Tributaria, pero ¿llegará a perder la casa de forma definitiva? La tertuliana ha pasado por momentos financieros difíciles desde su separación de Kiko Matamoros, aunque insiste en que poco a poco va controlado la situación.

Makoke reconoce su problema

Makoke reconoce que el conflicto está ahí, de hecho ha tenido que recurrir a medidas desesperadas para mantenerse a flote. En varias ocasiones, ha comentado que se ha visto obligada a recordar gastos y rebajar su ritmo de vida e incluso ha vendido joyas. La situación llegó a un punto crítico cuando un fondo de inversión compró su casa, una medida que Makoke ha tratado de manejar con el mejor ánimo posible, asegurando que aún no ha sido desahuciada y que está trabajando para encontrar una solución.

A pesar de los rumores, la ex de Matamoros ha declarado que su hijo Javier Tudela continúa viviendo en la famosa casa. Por su parte, ella se ha instalado temporalmente con su novio Gonzalo porque está más enamorada que nunca.

Ha explicado en programas de televisión como ‘Así es la vida’ que su lucha por la propiedad aún no ha terminado. Según cuenta, uno de sus vecinos de La Finca está organizando una mudanza, por eso hay gente que se ha equivocado y piensa que los muebles son de ella. Afortunadamente, siempre siguiendo su versión, no es así. «Estoy luchando por lo que es mío. Mi situación actual no es cómoda», reconoce delante de la presentadora Sandra Barneda.

Makoke ha vendido sus joyas

Makoke ha encontrado apoyo en su relación con Gonzalo, su novio actual. Esta relación ha sido un pilar de apoyo emocional durante estos tiempos difíciles. La ex modelo ha comentado que su novio ha estado a su lado incondicionalmente, brindándole el soporte necesario para enfrentar estos retos.

La mudanza temporal a la casa de Gonzalo es una medida necesaria mientras se resuelve el futuro de su chalet en La Finca. Makoke sigue optimista y lucha por mantener su vida y la de su hijo en orden, a pesar de las adversidades. Ha hecho grandes esfuerzos para salir adelante, como por ejemplo deshacerse de parte de su joyero. «He empeñado tres relojes de lujo. Afortunadamente los tenía y pude hacerlo».

El público ha seguido de cerca la evolución de los problemas financieros de Makoke. La audiencia ha mostrado una mezcla de simpatía y escepticismo, dado que la vida pública de Makoke siempre ha estado rodeada de controversias y diferencias con la familia Matamoros.

La colaboradora ha mantenido una actitud positiva ante las cámaras, insistiendo en que está haciendo todo lo posible para salir adelante. Ha expresado su agradecimiento por el apoyo recibido y asegura que, aunque la situación es difícil, confía en que encontrará una solución.

La economía de Makoke

Makoke y no es la única famosa que ha tenido problemas con Hacienda. Cuando estaba con Kiko Matamoros el colaborador compró esta lujosa vivienda y su entorno le aconsejó que no diera un paso tan arriesgado. Estamos hablando de un formidable chalet situado en la urbanización más cara de Madrid. Sin embargo, en aquel momento Kiko trabajaba en ‘Sálvame’ y podía permitirse ciertos caprichos, lo que no sabía era que su situación iba a cambiar de un momento a otro. Con el paso del tiempo se separó de Makoke y los problemas se extendieron, haciendo la vida de la malagueña bastante complicada.

«Han sido las nóminas embargadas, las cuentas… Todo lo tenía embargado, pero por fin me han quitado esa derivación que tenía», ha declarado en ‘Así es la vida’. Según cuenta, ha tomado cartas en el asunto para no perder el dinero que en su momento invirtió en esta casa. «El fondo buitre ha comprado mi casa, pero hay una buena relación, vamos a llegar a un acuerdo y, cuando me vaya, me iré satisfecha».