Locura con lo que está pasando con estos concursantes de ‘Pasapalabra’

No es nada extraño y los concursantes de ‘Pasapalabra’ ya lo tienen asumido. Todos los que participan en el programa, de una manera u otra, terminan convirtiéndose en estrellas. El concurso cada vez tiene más repercusión. Es uno de los proyectos más rentables de Antena 3 y los directores de la cadena lo saben. La situación ha llegado hasta tal punto que hasta la revista ‘Lecturas’, que normalmente trabaja con temas que nacen en Telecinco, le dedicó una portada al famoso Rafa Castaño, el ganador del mayo premio que ha entregado el espacio de Roberto Leal.

Ahora el reto está en buscar a un concursante que conecte tan bien con el público como Rafa. Será bastante complicado porque en muy poco tiempo se rodeó de un ejército de fans que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por él. Los sigue teniendo, pero ahora está en un segundo plano. Un joven llamado Fernando Castro, más conocido como Fer, ha ganado mucha popularidad y algunos medios aseguran que es el próximo Rafa Castaño. Lo cierto es que cada vez tiene más peso.

Revolución en ‘Pasapalabra’

Roberto Leal sabe crear espectáculo mejor que nadie. Ha tocado las teclas exactas para convertir a Fer en una estrella y el público está revolucionado. Quiere saberlo todo. Por ejemplo, ¿qué relación tiene con Cristina Alvis? El joven ha demostrado que tiene mucho talento para entretener a los espectadores y bromea con sus compañeros de ‘Pasapalabra’ siempre que tiene ocasión. Ha situado a Cristina en su punto de mira y cada vez tiene más confianza con ella.

La presión es real. Fer cada vez está más cerca de llevarse el bote, un bote que supera el millón de euros. ¿Llegará a hacerse tan jugoso como el premio que ganó Rafa Castaño? De momento solo sabemos que cada vez hay más tensión en el ambiente. Prueba de ello es los comentarios que Fer le hace a Cristina, por eso se ha visto en la obligación de aclarar qué relación existe entre ellos.

La relación de Fer con Cristina Alvis

El concursante se ha ganado a gran parte de la audiencia. Tiene mucha soltura a la hora de explicar ciertos temas. Antes de pasar a resolver las preguntas de ‘El Rosco’ ha vuelto a bromear con Cristina. “Ya nos estamos haciendo amigos, lo cual no me gusta”, ha comentado en tono de humor. Dice, dejando la seriedad a un lado, que ha llegado a Antena 3 a concursar, no a hacer amigos. Cuando la azafata le preguntó si tenía un buen concepto de ella continuó con la broma: “Tú como persona sí, pero el contexto es otra cosa”.

El reto de Roberto Leal

Todo va muy bien, solo hay un problema. Rafa Castaño y Orestes Barbero hicieron historia. Roberto Leal tiene que hacer lo imposible para conseguir que los nuevos concursantes ganen tanta repercusión como ellos. El reto está en conseguir atrapar la atención del público antes de que el bote siga creciendo. De esta forma, cuando haya que entregarlo, habrá tanta expectación como cuando emitieron el programa donde Rafa se alzó con la victoria final.