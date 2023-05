Gana el bote de ‘Pasapalabra’ y acaba en la cárcel: la dramática historia de este famoso concursante

Todos recordamos a Rafa Castaño, el último en hacer historia en ‘Pasapalabra’, pero el programa está plagado de casos extraordinarios. Ha salido a la luz la triste historia de uno de los ganadores. Consiguió llevarse el premio final, pero años después fue condenado a dos años de cárcel. ¿Qué pasó? Lo sabemos, aunque antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. ‘Pasapalabra’ es un espacio muy querido por la audiencia. Sus participantes se convierten en estrellas y esto genera una consecuencia: no pueden tener ningún secreto.

El concursante condenado a cárcel

¿Qué pensará Roberto Leal de todo esto? Habría que preguntárselo de forma directa porque el concursante condenado a cárcel no ha estado en el programa siendo él el presentador. Es una historia que ocurrió en 2006, pero ha salido ahora la luz. ‘Pasapalabra’ es uno de los grandes activos de Antena 3 y los espectadores cada vez quieren saber más. Esa es la razón por la que los secretos del programa están en primera línea. Pero, ¿por qué tuvo un final tan triste uno de los ganadores? El protagonista de esta historia se llama Miguel Rodríguez y fue acusado de cometer un presunto delito.

Miguel supuestamente se quedó con el dinero de un centenar de personas, siempre siguiendo la información publicada en ‘El Día’. El juez le condenó a dos años de cárcel tras un largo proceso que no tuvo un buen final para él. Le condenaron por “estafa continuada”, según el medio citado en líneas anteriores. ¿Cómo actuaba? Dicen que se aprovechaba de la confianza de su entorno para pedir dinero, con la excusa de que iba a invertirlo. Prometía una rentabilidad del 10%, pero los beneficios nunca llegaban y el dinero tampoco. El portal anterior asegura que lo hizo “con un centenar de personas”.

Llegó a ‘Pasapalabra’ para solucionar sus deudas

Según ha salido publicado, Miguel Rodríguez se presentó a ‘Pasapalabra’ para solucionar sus problemas y evitar la condena. Su intención era ganar el premio final, conseguir dinero y sanear sus deudas, pero no pudo evitar el castigo del juez. Miguel se preparó mucho y tenía un gran bagaje cultural a sus espaldas, de ahí que triunfará en el concurso. Sin embargo, su estrategia no salió bien. La justicia no perdona y el proceso siguió su curso. Los denunciantes no retiraron la demanda.

Gracias a ‘Pasapalabra’ ganó 240.000 euros, el dinero que había acumulado en el bote, pero no fue suficiente para tapar todos sus agujeros. No tuvo más remedio que enfrentarse a sus problemas y el juez le condenó a dos años de cárcel. Esta historia ha visto la luz y los fans del programa están revolucionados. Todo el mundo quiere saber qué pasó después. Aclaramos que Roberto Leal no sabe nada de esta historia porque sucedió en 2009, cuando él no tenía ninguna vinculación con el concurso.

La estafa duró 10 años

Han asegurado que la estafa empezó en 2005 y duró 10 años más. Eso quiere decir, presuntamente y siguiendo los datos publicados, que después de su paso por ‘Pasapalabra’ continuó con sus actividades. No reunió el dinero que necesitaba y optó por seguir el engaño inicial.