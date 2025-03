Kate Cassidy se pronuncia sobre la muerte de Liam Payne: «Es difícil par mí»

La muerte de Liam Payne, fechada en octubre de 2024 en Buenos Aires, dejó una huella profunda en aquellos que le conocían, especialmente en su novia, Kate Cassidy. En una emotiva entrevista, la actriz ha mostrado sus sentimientos de duelo y la dificultad que enfrenta al intentar procesar la pérdida de su compañero de vida. La joven está lidiando con el dolor de la ausencia y con la confusión de hablar de alguien tan cercano en el pasado, un desafío emocional que la acompaña día tras día. «Es difícil para mí», ha comentado al respecto.

El cantante de la famosa banda One Direction murió tras caer desde el balcón del tercer piso del Hotel CasaSur Palermo, donde se encontraba hospedado. La tragedia ocurrió mientras Liam estaba en Argentina, y según los informes de la Fiscalía argentina, las lesiones que sufrió fueron devastadoras, incluidas múltiples fracturas y hemorragias internas. La noticia del suceso sacudió al mundo, especialmente a sus fans, compañeros de banda y seres queridos, quienes rápidamente expresaron su conmoción.

Kate Cassidy ha desvelado que, a pesar del tiempo transcurrido desde la tragedia, todavía le resulta difícil hablar en tiempo pasado sobre su pareja. «Me doy cuenta de que aún hablo de él en tiempo presente… No siento la necesidad de cambiarlo», empieza diciendo en The Sun. «Todavía estoy trabajando para aceptar que ya no está aquí, por lo que me resulta muy difícil referirme a él en el pasado».

La joven explica que tiene días mejores, pero no hay ni un sólo momento que no se acuerde del cantante. A veces, la tristeza es tan abrumadora que le cuesta levantarse de la cama. «Nunca antes había perdido a alguien tan cercano y esta es la primera vez que atravieso algo tan profundo».

Las declaraciones de Kate Cassidy

Durante su estancia en Buenos Aires, Cassidy y Liam tuvieron la oportunidad de reunirse con el compañero de banda de este último, Niall Horan. Sin embargo, antes de la tragedia, la intérprete regresó a su hogar en Miami debido a algunas responsabilidades personales, un movimiento que hoy le resulta imposible de comprender. Ha admitido que si hubiera sabido lo que iba a ocurrir, no habría tomado la decisión de dejar Argentina. A pesar de que Liam estaba en «un muy buen estado de ánimo» cuando ella se fue, Cassidy cree que, debido a las luchas personales de Liam, no se podía prever lo que sucedería.

«Pensamos que solo íbamos a estar allí una semana más… Teníamos responsabilidades y nunca imaginamos que algo así podría ocurrir. Nunca pensé que todo se desarrollaría de esta manera», ha lamentando durante su última intervención.

«El dolor es indescriptible. No puedo evitar sentirlo todos los días», declara sin ningún pudor. «Estoy rodeada de un buen círculo de apoyo, lo que me ayuda a seguir adelante, pero hay momentos en los que todo parece muy difícil de manejar». A lo largo de esta difícil travesía, ha contado con el respaldo de todo su entorno. Sin embargo, el apoyo más importante proviene de su propia capacidad de seguir adelante, paso a paso, enfrentando los altibajos del proceso de duelo.

La decisión que ha tomado la familia

La familia de Liam Payne ha tenido que lidiar con la constante invasión de la privacidad tras la muerte del cantante. En un comunicado han expresado el impacto negativo que los medios de comunicación han tenido en su proceso de sanación, particularmente en su hijo, quien apenas tiene siete años. «La familia ha solicitado en varias ocasiones que se respete su privacidad para poder llorar en paz», señalan.

Un homenaje inolvidable

A pesar del sufrimiento que aún embarga a la familia y amigos de Liam, su legado sigue vivo. El 2 de marzo de 2025, los BRIT Awards rindieron un emotivo homenaje al cantante, celebrando su contribución a la música británica. Durante la ceremonia, el presentador Jack Whitehall recordó a Liam como un «alma increíblemente amable» que dejó una marca profunda en el mundo de la música y en las vidas de quienes lo conocieron.

La ceremonia incluyó un vídeo con fotografías de Liam junto a su familia, amigos y compañeros de banda, mientras sonaba la canción Little Things, interpretada por One Direction. Al final del montaje, sus compañeros Louis, Zayn, Niall y Harry dedicaron unas palabras de despedida: «Te queremos, Liam».

Como respuesta a este emotivo tributo, la familia de Liam compartió un comunicado agradeciendo el reconocimiento: «Nos unimos a la celebración de su vida, su música y el impacto positivo que tuvo en millones de personas. Siempre lo recordaremos con amor y gratitud por la alegría que su música nos brindó». Podemos decir que la muerte de Liam Payne ha vestido de luto al mundo del espectáculo y siempre será recordado como uno de los cantantes más exitosos de su generación.