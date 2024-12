El duro mensaje de la novia de Liam Payne en sus primeras Navidades sin él

Más de dos meses después de la muerte de Liam Payne, que se produjo el pasado 16 de octubre en el hotel CasaSur de Buenos Aires, en el que se alojaba. El ex cantante de One Direction falleció el pasado 16 de octubre, sólo unos días después de que su novia, la modelo e influencer Kate Cassidy se marchase de la capital argentina para continuar con sus compromisos profesionales después de dos semanas de vacaciones junto a su novio. Cuando todavía se siguen conociendo detalles de lo que allí pudo pasar, la estadounidense ha publicado una desgarradora carta con motivo de la Navidad, unas fechas que serán muy duras para ella este 2024.

La joven mantenía una relación con el artista desde el año 2022, momento en el que comenzaron a salir y sólo su fallecimiento les ha separado. Con motivo de la Nochebuena, Cassidy ha lanzado un mensaje en su cuenta de Instagram para pedir amabilidad a todas las personas que sienten dolor en estos momentos. «Como las festividades aquí, me doy cuenta de que es un momento de felicidad y alegría, pero también de tristeza y dolor para muchos. Sean amables con quienes les rodean en esta época del año, pues estas vacaciones pueden traer sentimientos diferentes a todos», asegura. No se trata de un mensaje cualquiera, ya que es lógico pensar que ella está sintiendo ese dolor del que habla después de la muerte de su pareja.

¿Cómo se conocieron Kate y Liam Payne?

La estadounidense se dedica al mundo de las redes sociales, donde es una estrella gracias a su vida llena de viajes y de lujo, pero antes de eso tenía que trabajar como camarera para poder pagarse los estudios. Fue en el bar de la localidad de Charleston en el que trabajaba cuando se conocieron, ya que ella se encargó de atenderle debido a que era un cliente VIP.

Ella estuvo cerca de renunciar a aceptar ese encargo, pues tenía la intención de marcharse pronto ese día, pero en el último momento decidió hacer esas horas extras. Aunque al principio fue un encuentro un poco incómodo, finalmente intercambiaron los teléfonos y tuvieron una cita al día siguiente.

Su primer encuentro se produjo para desayunar, pero luego pasaron el día en un tour por un cementerio, una primera cita de lo más original. Desde entonces se convirtieron en inseparables y compartían una vida llena de viajes y lujo.

Las anteriores relaciones de Liam Payne

Hay que recordar que la vida del ex componente de One Direction no fue nada fácil pese a la enorme fama que tenía en todo el planeta. Fue padre en el año 2017 con la cantante Cheryl Cole, a la que conoció en el año 2008 debido a que ella era jurado del programa Factor X, en el que él participaba y donde se unió al resto de la famosa boy band

Tras varias relaciones cortas, en 2018 volvió a encontrar la estabilidad con la modelo Maya Henry, terminando en 2021 después de haberse comprometido. La maniquí le llegó a acusar de haber tenido comportamientos tóxicos y de haber sido espiada y manipulada por el cantante, unas declaraciones que pusieron a la prensa y a gran parte de la opinión pública en contra de Liam.