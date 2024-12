La muerte de Liam Payne, cantante y ex miembro de One Direction, ha sido una de las noticias que han marcado el año 2024, suponiendo una enorme pérdida para los fans de la banda británica. Pese a que todos los componentes habían separado sus caminos hace años, su recuerdo sigue imborrable en millones de personas. Mientras las autoridades argentinas siguen investigando para aclarar lo sucedido, un testigo directo ha querido relatar lo que vio, ya que se encontraba en el hotel Casa Sur, situado en Buenos Aires, cuando el artista cayó por una de las terrazas.

Bret Watson, un huésped del hotel, ha contado con detalle lo que pudo ver en directo, siendo una de las personas que tendría un testimonio clave para la resolución del caso. Ha hablado en el documental TMZ Investigates: Liam Payne: Who’s to Blame?, donde habla de que una casualidad le hizo vez a sólo unos pocos metros la caída del cantante. «Estaba reunido con nuestra organizadora de bodas. Subimos a la habitación y, mientras mirábamos la vista de la piscina por la ventana, vimos caer a Liam. Fue como si el tiempo se detuviera. Fue tan rápido pero a la vez tan irreal. Me sentí como embrujado en ese instante», asegura ante las cámaras.

La imagen no se le ha podido borrar de la mente desde entonces, debido a que cuando fueron a ver lo que había pasado, no pudieron evitar ver que, efectivamente, se trataba del cantante. «Al mirar hacia abajo, vimos el cuerpo inmóvil de Liam Payne. Cayó boca arriba, así que no hubo dudas de quién era. El sonido del impacto fue estremecedor; lo escuché en el pecho más que en los oídos», asegura en el especial, que se ha emitido en la cadena FOX.

Este momento traumático será complicado de procesar, por lo que este recuerdo será difícil de borrar de su mente. «Ver caer a alguien de esa manera y escuchar el golpe fue lo más desgarrador de todo. Se quedó grabado en mi mente, como una escena que se repite una y otra vez. Es algo que nunca olvidaré».

Así fueron las últimas horas antes de la muerte de Liam Payne

Aunque todavía hay muchas dudas acerca de lo sucedido, las últimas informaciones aseguran que el cantante pidió numerosas botellas de alcohol, que se sumarían a las drogas que ya tendría en su poder. Por si no fuera suficiente, después llegarían dos prostitutas que él mismo habría solicitado por teléfono y que se presentaron en la recepción del hotel Casa Sur.

Allí pidieron el dinero por sus servicios por adelantado, montando un gran escándalo, algo que el mánager de Payne tuvo que solucionar. El episodio que cambiaría todo llegaría más tarde, cuando parte del equipo del establecimiento tuvo que socorrerle cuando salió de su habitación bajo los efectos del alcohol y drogas, provocando más de un problema por las zonas comunes.

Aunque pudieran ser con buena intención, le encerraron en un cuarto para evitar que se encontrase con otros huéspedes, lo que provocaría su muerte minutos más tarde. Según informaciones que ha publicado TMZ, en ese momento desde el hotel pidieron ayuda a las autoridades, pero la tragedia llegaría cuando supuestamente Liam Payne trató de escapar de su encierro a través de la terraza de ese cuarto, cayendo accidentalmente.