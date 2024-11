El pasado mes de octubre, concretamente el día 16, Liam Payne perdió la vida tras caer desde el balcón de un tercer piso en un hotel de Buenos Aires (Argentina). La noticia de la trágica pérdida del que fuera miembro de la icónica y exitosa boyband One Direction conmocionó a todo el planeta. Millones de personas se quedaron verdaderamente impactadas tras conocer esta información, no solamente por tratarse de un hombre de tan solo 31 años con toda la vida por delante y con un hijo del que seguir disfrutando, sino que también generó conmoción por las circunstancias en las que se produjeron los hechos. Debemos recordar que el padre de Liam Payne tardó varias semanas en poder hacer efectiva la repatriación del cuerpo del cantante, ya que se había abierto una investigación para poder esclarecer lo ocurrido. Todavía hay muchas piezas que no terminan de encajar para los investigadores.

Recientemente, se ha hecho pública una imagen de Liam Payne que se captó tan solo unos minutos antes de perder la vida. Se trata de una fotografía verdaderamente escalofriante, que forma parte de un vídeo grabado en el interior del Hotel CasaSur Palermo, situado en la ciudad de Argentina, en el que murió el cantante británico. Algo verdaderamente impactante y estremecedor que hace que se generen muchísimas más dudas sobre lo que ocurrió minutos antes de que tuviera lugar esta tragedia. El medio de comunicación británico Daily Mail ha compartido una serie de frames de ese vídeo donde se aprecia cómo Liam Payne es llevado en volandas por tres hombres. Al parecer, podría tratarse de tres trabajadores del hotel CasaSur Palermo. Se aprecia, a su vez, que el artista era incapaz de caminar por sí solo y que podría estar en un estado de inconsciencia. Algo verdaderamente impactante pero, sobre todo, estremecedor.

La investigación sobre la trágica muerte de Liam Payne nos hace llegar a una conclusión. Esa imagen fue capturada de un vídeo grabado a las 16:54 hora local. Es decir, aproximadamente 15 minutos antes de que el ex integrante de One Direction perdiese la vida al precipitase por un balcón del tercer piso del hotel situado en la capital de Argentina.

Como no podía ser de otra manera, y dadas las circunstancias, muchas son las personas que han empezado a preguntarse si realmente la muerte del cantante de Wolverhampton pudo haberse evitado de alguna forma. Entre otras cuestiones porque, al parecer, esos tres trabajadores del hotel le dejaron completamente a pesar de las condiciones en las que se encontraba.

Debemos recordar que, tan solo unas horas después de confirmarse la tragedia, se filtró una llamada telefónica de un trabajador del hotel a Emergencias. Algo que se produjo, supuestamente, antes de la muerte puesto que alegó que un huésped –refiriéndose a Liam Payne, se estaba mostrando «muy agresivo» y que «temía por su vida» al encontrarse en una habitación con balcón. Una llamada que genera muchas más dudas tras la filtración de esta imagen.

Sobre todo porque esta fotografía no es una cualquiera ya que, por el momento, es la última que se ha publicado con vida de Liam. Como no podía ser de otra manera, ante la gravedad de esta imagen y de lo ocurrido, un amigo del cantante ha hecho unas declaraciones a los compañeros de New York Post: «Podría haberse salvado, podría haber recibido ayuda». Y añade: «Es devastador y exasperante».

Sea como sea, lo cierto es que cada vez son más incógnitas las que surgen respecto a este asunto. Al fin y al cabo, se están dando a conocer datos y mostrando imágenes de esos últimos minutos de vida de Liam Payne que no solamente generan aún más conmoción, sino que también crean muchas más dudas al respecto. ¡Ojalá se logre aclarar de una vez por todas lo que ocurrió!