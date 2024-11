Funeral de Liam Payne, en fotos: sus compañeros de One Direction se reúnen para darle el último adiós

El pasado 16 de octubre, el mundo se paralizó por completo ante una trágica noticia. Liam Payne, ex integrante de One Direction, falleció a los 31 años tras caer de un tercer piso de un hotel de Buenos Aires en el que estaba alojado. Tan solo unas cuantas horas después de que se produjera la tragedia, su padre Geoff Payne puso rumbo a la capital de Argentina para llevar a cabo los trámites que fuesen necesarios para poder repatriar el cuerpo sin vida del artista. Algo que no se produjo hasta el pasado 6 de noviembre ya que, dadas las circunstancias, se abrió una investigación para poder esclarecer los hechos. Desde que se confirmó la muerte del ex integrante de One Direction son muchos los homenajes que se han llevado a cabo en todo el mundo. Desde las puertas del hotel en el que perdió la vida, hasta decenas de ciudades en todo el planeta.

Miles de fans se han reunido en su honor para despedirle y honrar su memoria. A pesar de todo, no ha sido hasta este 20 de noviembre, más de un mes después de su trágica muerte, se ha llevado a cabo el funeral de Liam Payne. Por petición de la familia, se ha celebrado en Home Counties, en la más estricta intimidad. De esta forma, han asistido rostros conocidos que pertenecían al círculo más cercano del artista, como es el caso de su novia, la madre de su hijo y sus ex compañeros de One Direction, entre otros. Entre las imágenes que se han podido captar, se ha podido ver a Geoff y Karen Payne, padres de Liam, verdaderamente destrozados y rotos al ver el féretro de su hijo, repleto de rosas blancas, que llegó a la Iglesia de St Mary the Virgin dentro de un carro fúnebre.

Podíamos ver cómo el cuerpo sin vida de Liam Payne estaba acompañado por dos coronas de flores. En una de ellas se podía leer la palabra «Son» (Hijo) y, en la otra, «Daddy» (Papi). Además de sus padres, también han estado presentes Ruth y Nicola, hermanas de Liam, así como Cheryl Cole con quien mantuvo una relación sentimental y con quien tuvo a su único hijo, Bear. También se ha podido ver a Kate Cassidy, la que era novia del cantante y que hasta dos días antes del trágico suceso estuvo junto a él en Argentina. No podemos dejar de mencionar a Simon Cowell, miembro del jurado de The X Factor y uno de los descubridores de One Direction, así como el presentador de televisión James Corden.

Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson, de One Direction, se reúnen por Liam Payne

Una de las imágenes más impactantes que nos ha dejado el funeral de Liam Payne ha sido volver a ver juntos a los ex integrantes de One Direction. El primero en llegar a este lugar fue Harry Styles, al que se le veía profundamente afectado. Minutos más tardes lo hizo Louis Tomlinson, Niall Horan y, finalmente, Zayn Malik.

Es la primera vez que se les ve juntos, de forma pública, después de que el de Bradford confirmase su salida de One Direction en marzo de 2015. Lo cierto es que, desde que surgió la banda, los cinco integrantes se han considerado como «hermanos». Por lo tanto, era inevitablemente que esta imagen se produjese, puesto que esta trágica noticia les dejó completamente devastados.

Algo que se ha podido corroborar durante el funeral de Liam Payne, pero que ya pudimos apreciar hace unas semanas en el comunicado que One Direction emitió en sus redes sociales: «Estamos completamente devastados por la noticia del fallecimiento de Liam. Con el tiempo, y cuando podamos, habrá más que decir. Pero, por ahora, nos tomaremos un tiempo para llorar y procesar la pérdida de nuestro hermano, a quien queríamos mucho».

Por si fuera poco, los cuatro «hermanos» de Liam fueron más allá: «Los recuerdos que compartimos con él serán un tesoro para siempre. Por ahora, nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y los fans que le querían junto a nosotros. Le echaremos muchísimo de menos. Te queremos Liam. Louis, Zayn, Niall y Harry».