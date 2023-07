Jorge Javier Vázquez pillado: está de vacaciones en este paraíso y con esta persona

La situación que atraviesa Jorge Javier Vázquez ha hecho saltar todas las alarmas. Algunos medios han asegurado que tiene muchos problemas desde la cancelación de ‘Sálvame’, pero en las últimas horas ha salido a la luz una información que lo ha cambiado todo. Jorge Javier está viviendo un momento muy concreto y no deja que cualquiera se acerque a él. Solo unos pocos tiene oportunidad de saber cómo se encuentra realmente, con el resto de momento no quiere hablar. David Valldeperas ha logrado ganarse su confianza y tiene información de primera mano sobre el presentador.

“Está haciendo su propio trayecto. Está bien y puedes hablar con él. Te da explicaciones de cosas, pero creo que necesita su proceso. Han pasado muchas cosas en los últimos meses”, ha desvelado Valldeperas, quien ha vivido al lado de Jorge Javier sus mejores momentos profesionales. Según su versión, no hay tanto secretismo, a pesar de que los acontecimientos demuestran lo contrario. El que fue director de ‘Sálvame’ se ha negado a dar ningún dato concreto. “Hablo con Jorge, pero son conversaciones privadas y mantengo con él una relación buena. Nos escribimos y nos hablamos”.

Pillan a Jorge Javier Vázquez en el paraíso

¿Lo último? Una conocida revista ha desvelado que Jorge Javier Vázquez ya ha empezado sus vacaciones de verano. En Mediaset siguen sosteniendo que está de baja médica, pero él reconoció en sus redes que no tenía ninguna intención de regresar a la pequeña pantalla, al menos durante una larga temporada. Jorge Javier siempre ha dicho que en su tiempo libre le gusta salir de España, viajar y conocer otras culturas. En esta ocasión ha elegido Grecia y está muy bien acompañado.

Han pillado a Vazquez y a Paco, su famoso exnovio, en Creta. Estuvieron juntos mucho tiempo. Mantuvieron una relación con idas y venidas, pero la última ruptura fue definitiva. Sin embargo, siguen siendo grandes amigos. Jorge ha explicado que considera a Paco un miembro más de su familia, a pesar de que en el pasado mantuvieran un romance estable. Todo eso ya forma parte del pasado. Ahora hay otros temas más importantes encima de la mesa, como por ejemplo que el presentador termine su proceso de recuperación.

La recuperación de Jorge Javier

La revista Semana ha hablado con un testigo “del entorno profesional” de Jorge Javier Vázquez. Esta fuente asegura que durante un tiempo nadie podía comunicarse con el presentador. “Ha tenido un proceso complicado a lo largo de estos dos meses. En un principio, cuando le dijeron la baja, no hablaba con absolutamente nadie”, aseguran. Sobre todo no quería saber nada de los directores de Mediaset, con quienes supuestamente no mantiene una relación demasiado fluida. Aseguran que quería evitar “hablar con la directiva y con algunos de sus compañeros”.

La última esperanza

La publicación citada anteriormente ha descubierto que Jorge Javier Vázquez ha tomado aire gracias a su exnovio. Están pasando juntos unas vacaciones en Creta. ¿Volverá a surgir la chispa entre ellos? El presentador siempre ha descartado esta idea y asegura que entre él y su ex no hay nada más que una bonita amistad.