Belén Esteban destapa sin querer la verdad sobre Jorge Javier Vázquez: todo el mundo en shock

Belén Esteban está cansada de especulaciones y de noticias que, según su punto de vista, solamente buscan hacer daño. Cree que los enemigos de ‘Sálvame’ están aprovechando las circunstancias para ejecutar viejas venganzas porque Telecinco ha dejado de confiar en el programa. Recuerda que hasta hace muy poco eran los reyes de la cadena y cree que todo es gracias a la habilidad de La Fábrica de la Tele. Belén Esteban explica que ella sigue siendo de la productora y que dentro de muy poco volverá a la acción. En un primer momento dijo que se retiraría cuando cancelaran ‘Sálvame’, pero ha cambiado de opinión porque el programa no desaparecerá del todo.

Durante su última entrevista, la princesa del pueblo dio algunas pistas de los próximos pasos de su empresa y dejó claro que la situación no era extrema, aunque sí triste. Le da pena por los empleados que trabajan detrás de las cámaras. Ha salido publicado que en total habrá 150 despidos. “El muerto tiene vida, yo lo tengo clarísimo. Yo sigo siendo de La Fábrica de la Tele y hasta ahí podemos decir. Estoy tranquila”, reconoció en su última entrevista. El problema es lo que contó sobre Jorge Javier Vázquez.

Belén Esteban cuenta la verdad sobre Jorge Javier

El secreto ha visto la luz. Belén lo ha hecho sin mala intención, pero sin darse cuenta ha desvelado uno de los misterios mejores guardados. Ha contado la verdad sobre Jorge Javier Vázquez: está tan desanimado que ni siquiera va a participar en el último programa de ‘Sálvame’. La colaboradora le ha querido mandar un mensaje de apoyo para que todo el mundo sepa que sin el talento de Jorge Javier nada habría sido posible. “Quiero mandar un mensaje a una persona muy especial para mi”, empieza diciendo.

“Una persona con la que en estos 14 años he tenido mil doscientas enganchadas con él, esa persona se llama Jorge Javier Vázquez. El día 23 me gustaría que estuvieras a nuestro lado porque te echamos de menos y para mi el mejor presentador que ha habido en Mediaset y en España se llama Jorge Javier Vázquez”. Después desveló que el presentador iba a estar “a su manera”. Esto quiere decir que físicamente no estará en plató, todavía necesita recuperarse.

Jorge Javier Vázquez no quiere volver

Jorge Javier ha sido muy claro. “En estos momentos volver es lo último en lo que pienso, aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana”. De un momento a otro ha pasado de ser la estrella de Mediaset ha quedarse sin proyectos porque el otro programa que presenta, ‘Gran Hermano VIP’, se lo han dado a otra presentadora. Hay una teoría muy extendida: supuestamente no tiene buena conexión con los nuevos directores de Mediaset. Esa es una de las razones por las que no quiere regresar a la televisión.

El público está en shock

Los espectadores no esperaban que ‘Sálvame’ tuviera este final y mucho menos que no contase con la presencia de Jorge Javier Vázquez. “Sé que no estás bien y que estás de baja médica”, le dijo Belén Esteban delante del público de ‘Viernes Deluxe’. Sin querer ha desvelado que la situación es más delicada de lo que parece, pero por suerte el presentador está en buenas manos.