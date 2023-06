¿Qué ha sido de Óscar Lozano, exnovio de Belén Esteban?

¿Recuerdan a Óscar Lozano? Durante los años 90 fue uno de los rostros más cotizados de la crónica social, pero desapareció de los medios y ahora tiene una vida completamente distinta. Se hizo conocido por la relación que mantuvo con la hija de Rocío Dúrcal. Todo parecía ir bien entre ellos, pero de un momento a otro anunciaron que se separaban. No llegaron a pasar por el altar, aunque el romance era estable, tanto que tuvieron un hijo juntos. Carmen Morales sigue en contacto con él porque tienen familia en común, pero ¿y Belén Esteban?

Belén Esteban rompió con Jesulín de Ubrique y no tardó en convertirse en una estrella nacional. Su presencia era muy cotizada y se convirtió en un rostro habitual de revistas y programas de televisión. Como todos los famosos, empezó a veranear en Marbella y allí conoció a Óscar Lozano. Él estaba en su mejor momento mediático porque acababa de anunciar su separación de Carmen Morales. Belén pensó que podía rehacer su vida al lado del empresario, pero la historia no fue como ella esperaba.

Una bonita amistad

La revista ‘Pronto’ ha desvelado de la ruptura de Belén Esteban y Óscar Lozano. La princesa del pueblo estaba ilusionada y dio varias entrevistas hablando del tema, por eso sorprendió tanto cuando alguien filtró que habían terminado el romance. No estuvieron mucho tiempo juntos. El medio anterior asegura que se separaron porque tenían costumbres incompatibles con la estabilidad emocional. “Se dice que sus cuestionables hábitos dinamitaron el noviazgo”. Sin embargo, siguieron siendo amigos y durante muchos años mantuvieron el contacto.

Belén, haciendo gala de la generosidad que siempre le ha caracterizado, le invitó a su boda con Fran Álvarez. La colaboradora celebró un evento por todo lo alto en Madrid y quiso que su ex estuviera presente. Óscar posó para la prensa y fue una de las últimas veces que se convirtió en noticia. Después desapareció de forma paulatina y en la actualidad lleva una vida discreta y alejada del foco mediático.

La última aparición de Óscar Lozano

El motivo no ha visto la luz, pero todo hace pensar que la amistad entre Óscar y Belén ha desaparecido porque el empresario no estuvo en la segunda boda de la colaboradora, en la que celebró con Miguel Marcos. Eso sí, Lozano acudió a ‘Viva la Vida’ para comentar el enlace y recordar su experiencia al lado de Esteban. Fue en 2019 y es una de las últimas veces que salió en televisión. Lo que pasó entre ellos nadie lo sabe, pero la ex de Jesulín no quiere reabrir viejas heridas.

Óscar tiene un nuevo trabajo

Los ingresos que recibe en la actualidad nada tienen que ver con la prensa del corazón, tampoco con las empresas nocturnas que tenía en Marbella. El rey de las discotecas ahora tiene otro trabajo: es vendedor de coches de lujo. Lo cierto es que le va bastante bien. Vive en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, una de las zonas más exclusivas de la capital. Tiene una relación estupenda con su hijo. Se llama Christian y es muy habitual verles juntos.