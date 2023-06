Telecinco no puede más con Jorge Javier Vázquez: el famoso presentador que le sustituye

Jorge Javier Vázquez no acudió ayer a su cita con el público de su programa en Telecinco, por suerte había un famoso presentador preparado para sustituirle. Desde 1997 Vázquez ejerce de presentador o de colaborador en la televisión, más de media vida ha estado frente a las cámaras ganando un pastizal. Ahora parece que todo puede cambiar y Jorge Javier Vázquez estaría pensando en dejar la televisión. Quizás en breve pase a la historia de Telecinco como uno más de los presentadores sustituidos.

Este es el famoso presentador que sustituye a Jorge Javier Vázquez en su programa de Telecinco

El presentador Jorge Javier Vázquez no acudió ayer a su programa en Telecinco, tuvo que ser sustituido. El hombre que lo sustituye no es otro que Carlos Sobera que ya tiene experiencia en supervivientes y no ha dudado en ponerse en su lugar para sacar al programa de un apuro ante la ausencia de Vázquez.

El popular presentador de ‘Sálvame’ cuenta los días que faltan para dejar atrás un programa de televisión con el que lleva luchando años. Ha estado al frente de este espacio coronándose como rey de las tardes y del corazón, aunque su reinado está a punto de terminar tal y como ha demostrado Telecinco.

Queda muy poco para terminar un programa del corazón, el de ‘Sálvame’ que ha acabado siendo el hazmerreír de la televisión. Un grupo de amigos que comentan las noticias del corazón, con cierta burla. Estas bromas o ataques les han costado más de una demanda como la de Kiko Hernández a la hija de Jesulín de Ubrique.

Durante estos años no han tenido piedad y han destripado a los famosos, el mundo del corazón se queda sin su programa estrella. Ahora los espacios televisivos han cambiado, como también lo hará un Jorge Javier Vázquez que está a punto de dar un parón importante en su vida. Es una persona que tiene que dejar un medio en el que lleva desde el año 1997.

Natural de Badalona ni en sus mejores sueños se hubiera imaginado Jorge Javier lo que le esperaba. Ha tenido una trayectoria profesional envidiable y mucho más larga que otros de sus compañeros de la cadena. Este punto no es el final, solo es un paso más hacia una nueva etapa que seguro que también aprenderá a valorar.