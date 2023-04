Jorge Javier Vázquez ha vivido uno de los peores días de su vida, un grupo de personas lo han rodeado e increpado en plena calle. El presentador de ‘Sálvame’ ha estado en Barcelona, viviendo un Sant Jordi que ha empezado de la peor forma posible. Antes de llegar al lugar en el que debía empezar a firmar libros de su última novela ‘Antes del Olvido’, se ha enfrentado a un grupo de seguidores que no han parado de acosarse y de increparle en plena calle.

Sant Jordi es el momento del año en el que escritores y periodistas como Jorge Javier Vázquez se dan cita en las calles de Barcelona para firmar sus libros. El popular presentador de ‘Sálvame’ llegó en tren y acompañado de su madre, él mismo compartió en redes sociales lo sucedido al poner un pie en esta ciudad.

Un grupo de personas empezaron a acosarle, Vázquez es una cara conocida con la que todo el mundo quería hacerse fotos. Antes de que llegará a su puesto para firmar libros ya tuvo que lidiar con la fama que ha adquirido durante estas décadas de trabajo en la televisión que le han llevado lejos de Cataluña. Ha vuelto de forma temporal para la firma de libros, pero no ha sido una buena idea.

Ante el acoso, su madre le animaba a que fuera un poco más abierto y charlara con las personas. Aunque no lo parece Jorge Javier Vázquez es una persona muy tímida que, su madre le decía: “A tu edad, ya es hora de dejar la timidez atrás» pero él seguía corriendo para evitar un baño de masas que es habitual ante una persona tan famosa como él.

Sucedió en Sants e hizo que algunas de esas personas decidieran no verle más al no atender a unos seguidores que lo habían reconocido en plena calle. Una vez superado el trauma, Jorge Javier Vázquez comentó la anécdota en tomo de broma, afirmando que: “Con la cantidad de personas que ya no ven el programa y los directivos de Mediaset que me quieren echar, tendré que mudarme a Badalona.”

Quizás su próxima visita a Barcelona sea más calmada con un pie ya fuera de la televisión y rumores de cancelación de su programa más visto.