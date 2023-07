¿Qué está pasando con Jorge Javier Vázquez? Su entorno, muy preocupado por su futuro

La preocupación por Jorge Javier Vázquez no ha hecho más que crecer en las últimas horas. El presentador está completamente desaparecido y hay una noticia que le ha situado en el punto de mira. Isa Pantoja ha anunciado que le encantaría que el padrino de su boda con Asraf Beno fuera Jorge Javier. El público ha recordado que lleva demasiado tiempo desaparecido y realmente no hay ninguna información clara. Solamente sabemos que está refugiado en su mansión de La Florida, una urbanización muy lujosa situada a las afueras de Madrid.

Jorge Javier Vázquez cuenta con el apoyo de su entorno cercano. Sus dos hermanas y su madre están muy pendientes de su estado de salud. De hecho un conocido medio ha confirmado que el presentador está viviendo con su madre, quien de forma habitual reside en Badalona. Lo último que se sabe es que Jorge Javier ha visitado un centro médico. Pero, ¿qué le ha llevado a desaparecer de una forma tan drástica? De momento no piensa en regresar a la televisión y en Telecinco no hay ningún proyecto para él.

La sinceridad de Jorge Javier Vázquez

Jorge Javier Vázquez escribe un blog en una revista muy conocida y aprovechó este espacio para reflexionar sobre la cancelación de ‘Sálvame’. Este inesperado suceso lo ha cambiado todo, a pesar de que él ha estado tentado a dejar el programa en varias ocasiones. Pero no es lo mismo tomar una decisión a que te obliguen a hacer algo de un momento a otro. Tanto Vázquez como el resto de sus compañeros aseguran que ‘Sálvame’ generaba buenos datos, por eso nadie esperaba que Mediaset lo retirase.

“Domingo 14 de mayo. Hace nueve días saltaba la noticia: que chapan ‘Sálvame’. Finito. Se acabó. The End. De repente me vi tumbado en el sofá exhausto y me pregunté: ¿Y ahora qué voy a hacer? Se me vino el mundo encima. Tantas veces fabulando con la idea de tener más tiempo para mí y sentir que ahora iba a tener todo el del mundo me daba ansiedad”, escribió el presentador.

El entorno está muy preocupado

La situación se complica por momentos y las últimas informaciones no ayudan a calmar la tensión. Un periodista asegura que han pillado a Jorge Javier Vázquez entrando en un centro médico. “Con vaqueros, gafas oscuras, un libro bajo el brazo y semblante serio, Jorge Javier Vázquez se ha dejado ver acudiendo a un centro médico tan solo tres días después del gran final de ‘Sálvame’”. Este dato ha despertado los peores rumores y el protagonista de esta historia sigue sin pronunciarse.

Jorge Javier no quiere regresar a Telecinco

Una de las supuestas razones por las que Jorge Javier ya no está a gusto en Telecinco es porque no tiene buena relación con los nuevos directores. No termina de cuadrar con Borja Prado, el nuevo presidente de Mediaset. Aseguran que no quiere volver porque sabe que no va a llegar a ningún acuerdo. Algo parecido le habría pasado a Jordi González, quien públicamente ha reconocido que siempre estará al lado de Paolo Vasile.