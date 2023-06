Jorge Javier Vázquez fue incapaz de ver el final de ‘Sálvame’

El pasado viernes, Sálvame llegaba a su fin. El programa se despedía de los espectadores después de 14 años en Telecinco y de haber hecho historia en la televisión de nuestro país. Un final que uno de los mayores artífices del éxito del programa durante tantos años, Jorge Javier Vázquez, fue incapaz de ver.

Hace más de un mes el presentador se ausentaba de Telecinco, dejando tanto Sálvame como Supervivientes, aconsejado por sus médicos, debido a la delicada situación que atraviesa. Jorge Javier desapareció del mapa, y esta semana la revista Lecturas muestra imágenes en exclusiva del presentador.

En las imágenes, se puede ver al presentador acudiendo a un centro médico. Unas imágenes que fueron tomadas tan solo tres días después del final de Sálvame, final que tal y como han asegurado desde el programa a Lecturas, el presentador decidió no ver.

Perdonad que os robe un instante. Quiero dar las gracias a todas aquellas personas que se han puesto en contacto conmigo para mostrarme su cariño, su apoyo y su comprensión. Vuestras palabras me hacen sonreír, emocionarme hasta la lágrima y seguir pensando que valió la pena. — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) June 3, 2023

“Domingo 14 de mayo. Hace nueve días saltaba la noticia: que chapan Sálvame. Finito. Se acabó. The End… De repente me vi tumbado en el sofá exhausto y me pregunté: “¿Y ahora qué voy a hacer?”. Se me vino el mundo encima. Tantas veces fabulando con la idea de tener más tiempo para mí y sentir que ahora iba a tener todo el del mundo me daba ansiedad”, escribía Jorge en su blog de Lecturas antes de cogerse la baja.

Tras esto, el presentador se alejó del foco mediático para recuperarse de este bache. No sin antes, compartir una carta abierta a través de sus redes sociales, en las que se sinceraba sobre su estado anímico, y se despedía de los espectadores, siempre con la puerta abierta a volver.

«En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que por ahora solo puedo decir «Hasta siempre». «Hasta cuando pueda». «Hasta que surja». Y, por encima de todo, gracias. Gracias a vosotros, valió la pena», escribía a principios del mes de junio, siendo sus últimas palabras en redes sociales hasta la fecha.