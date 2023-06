¿Qué está pasando con Jorge Javier Vázquez y cuál es su estado de salud?

¿Qué está haciendo Jorge Javier Vázquez durante su baja médica? Para él era importante dejar claro que Telecinco no había tomado medidas contra él. Se ha hablado mucho de su supuesta mala relación con Borja Prado, el nuevo presidente de Mediaset. Cuando desapareció sin dar explicaciones todo el mundo pensó lo mismo. Las redes ardieron. Más de un espectador creía que Jorge Javier había estallado tras descubrir la repentina cancelación de ‘Sálvame’. Era cierto, pero no mantuvo ninguna conversación con Borja Prado, mantuvo una conversación consigo mismo.

Jorge Javier Vázquez usó sus redes sociales para explicar lo que estaba pasando y así silenciar los rumores. Explicó que no vivía un buen momento y que la única opción que le quedaba era desaparecer de los medios. No es la primera vez que le pasa algo parecido, incluso en la mejor época de ‘Sálvame’ pensó en dejarlo todo y mudarse a otro país. Ahora va en serio. En esta ocasión no quiere saber nada de la fama ni de la pequeña pantalla.

Jorge Javier Vázquez está bien acompañado

El presentador fue completamente sincero y reconoció que estaba viviendo un mal momento. La situación es tan seria que no se plantea regresar a los medios, al menos por una larga temporada. “El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé, mejor espero”, escribió en sus redes. Desde entonces no ha vuelto a hacer ninguna declaración.

El lado bueno es que Jorge Javier Vázquez ha encontrado refugio en su familia. Tanto sus hermanas como su madre viven en Badalona, un municipio cerca de Barcelona, así que no puede pasar demasiado tiempo con ellas. El catalán se ha dado cuenta de que debe recuperar lo que ha perdido durante todos estos años triunfando en Telecinco. Está aprovechando para disfrutar de los suyos. No le han dejado solo. Ha salido publicado que su madre se ha mudado a su mansión durante una temporada.

Jorge Javier puede vivir sin trabajar

¿Cuánto dinero ha ganado Jorge Javier Vázquez en televisión? Mucho, el suficiente para vivir el resto de su vida sin necesidad de trabajar. Ya se lo reconoció a Emma García durante una entrevista que la vasca le hizo para promocionar su último libro, ‘Antes del olvido’. Jorge Javier se sinceró y reconoció que había trabajado tanto que ya no necesitaba seguir. ¿Por qué lo hacía? Porque le gustaba, pero ahora se ha dado cuenta de que la televisión no le llena lo suficiente. No tiene la obligación de regresar a Telecinco y todo hace pensar que estará una buena temporada alejado de los medios.

Una familia unida

Jorge Javier Vázquez es una estrella, pero sigue siendo un rostro desconocido para parte del público. Tiene dos hermanas, se llaman Esther y Ana, y siempre ha tenido una relación estupenda con ellas. En su último libro da algunos detalles. Pero a quien adora de verdad es a su madre. Se llama María Morales y ya se ha convertido en un rostro popular para mucha gente, sobre todo para los amantes de ‘Sálvame’.