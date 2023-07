Un hombre con aletas en la cabeza explica por qué es «transespecie»: «No me siento humano del todo»

Un artista barcelonés que se declara transespecie impartió una conferencia para reivindicar su identidad en la que dijo que desde que añadió unas aletas de pez a su cabeza se siente humano «pero no del todo». «Yo entiendo que soy una persona con aletas y esto no encaja dentro de la definición de ser humano», argumentó.

Se llama Manel de Aguas y se implantó unas aletas de pez en la cabeza con las que dice que tiene los sentidos amplificados. Su apellido tampoco es real, se lo puso por su querencia a este medio natural con el que se siente identificado. Tal y como explicó el propio artista en sus redes sociales él mismo se diseño las prótesis de silicona que luego se las implantaron en la cabeza con unos sensores. Este tipo de operaciones aún no están disponibles en nuestro país sin embargo Manel pudo realizarse la intervención en Japón.

En este sentido, durante su conferencia el artista afirmó que «transespecie es una persona que ha añadido al cuerpo órganos o sentidos que no son tradicionalmente humanos», aunque matizó que también lo puede ser «una persona que no se identifica 100% con la especie humana o con la especie que se le ha adjudicado al nacer».

Ahora bien, Manel afirmó que «damos por hecho que cuando una persona nace y se ve humana, es humana» y que esto nunca se cuestiona. Una reflexión que le hace negar de su propia condición humana que, inevitablemente, lo separa del resto de los animales por la capacidad de razonar y de ser consciente de la realidad que le rodea.

«No quiere decir que no me sienta nada humano. Sí me siento humano pero no del todo. Creo que esto crea mucho rebomborio porque a día de hoy aún no existe mucha conversación alrededor de la identidad de especie. Como si que vemos que se habla más de la identidad de género, la identidad de especie creo que es algo que aún crea mucha fricción».

Manuel explicó en 2020 a través de sus redes sociales como fue su transformación a un hombre-pez. «Estoy tan feliz de haber podido finalmente hacerme los implantes en Tokio después de que la propuesta fuera rechazada por diferentes lugares de España. La normalización de las cirugías de transespecies sigue siendo algo por lo que debemos defender y todavía es difícil encontrar profesionales que estén dispuestos a realizarlas, pero siempre hay personas dispuestas a ayudar».