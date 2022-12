Gerard Piqué y Clara Chía podrían haber roto por Shakira

Gerard Piqué presentó hace unos meses a su nueva novia, Clara Chía, una relación que podría haberse roto por Shakira su ex mujer. El lío en el que se ha metido Gerard Piqué no parece tener fin. El 7 de enero Shakira, Milán y Sasha, se subirán al jet privado de la cantante y volarán rumbo a Miami, pero quizás no estén solos en el avión, Gerard Piqué podría haber roto con su pareja, Clara Chía, porque sigue enamorado de la colombiana. Una novela que va cobrando fuerza con cada día que pasa.

Shakira podría ser la culpable del fin de la relación de Gerard Piqué con Clara Chía

La joven Clara Chía de apenas 23 años es una de las razones por la que Gerard Piqué ha dejado atrás una relación de más de 10 años con la madre de sus hijos. La cantante colombiana Shakira lo dejó todo por amor, se trasladó a Barcelona dejando atrás todo. Junto al futbolista creó una familia de cuatro que se ha roto ante la presentación de la nueva novia del que fu su amor.

Piqué ha dejado el fútbol profesional y quizás haya dejado también atrás su relación con la que ha sido su novia los últimos meses Clara Chía. Una vez se ha consumado el divorcio, Gerard se arrepiente y echa de menos a la que ha sido su compañera de vida. Una mujer que le ha dado a sus dos hijos, Sasha y Milán.

El vínculo entre Piqué y Shakira es inquebrantable, con sus dos hijos en común se mantendrán unidos durante toda la vida, quizás por eso los rumores de que por Shakira ha dejado a Clara Chía se hacen cada vez más fuertes. La vida sentimental de Piqué está revuelta según apunta su entorno, pese a que aún no se ha ido del país, echa de menos a Shakira.

La cantante colombiana consiguió que Piqué sentará la cabeza y sacara a la luz todas sus cualidades. Nos mostró una gran capacidad empresarial que hemos visto crecer con su empresa Kosmos. Un arma de doble filo en la que entabló una relación con una de sus trabajadoras, Clara Chía.

Cuando aún no se sabe el momento en el que empezó la relación fuera del matrimonio, Piqué parece que vive una crisis sentimental enorme. El amor por Shakira y su familia parece que gana terreno ante una Clara Chía que pierde parte de su territorio y quizás trabajo.