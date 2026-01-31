Fue el cantante más famoso de 2012, pero desapareció sin dejar rastro: así es su nueva vida

La historia de Psy, nombre artístico de Park Jae-sang, es mucho más compleja que el recuerdo inmediato de Gangnam Style, la canción que en 2012 transformó de manera irreversible la relación entre la música pop y la era digital.

Aquel éxito mundial, que convirtió su videoclip en uno de los primeros fenómenos virales verdaderamente globales de YouTube, no solo marcó un antes y un después en su carrera personal, sino que abrió una puerta inédita para la expansión internacional del K-pop. Sin embargo, reducir su trayectoria a esos cuatro minutos de coreografía y sátira social sería ignorar un recorrido lleno de matices, replanteamientos y decisiones estratégicas.

Cuando Gangnam Style irrumpió en el panorama internacional, Psy pasó en cuestión de semanas de ser una figura conocida en Corea del Sur a convertirse en un icono reconocible en todo el mundo. El videoclip superó barreras lingüísticas y culturales, situándose durante meses en el centro de la noticia y demostrando que una canción en coreano podía dominar listas de éxitos dominadas tradicionalmente por el mercado anglosajón.

La presión que sintió Psy

Tras ese éxito sin precedentes, la industria musical colocó sobre Psy una expectativa difícil de sostener. La pregunta no tardó en imponerse: cuál sería el siguiente paso después de haber alcanzado un nivel de exposición tan extremo. En 2013 lanzó Gentleman, un sencillo que obtuvo cifras de reproducción muy elevadas y logró posicionarse en rankings internacionales, pero cuya recepción mediática estuvo inevitablemente condicionada por la comparación constante con Gangnam Style.

Esa diferencia de impacto marcó un punto de inflexión en su carrera. Aunque seguía siendo un artista relevante y con capacidad de convocatoria, quedó claro que repetir una explosión cultural de esa magnitud no solo era improbable, sino quizá innecesario. Con el paso del tiempo, el propio Psy ha reconocido que la búsqueda de otro éxito equivalente se convirtió en una carga emocional considerable, alimentada por la presión externa y por la necesidad interna de redefinir su lugar en la industria.

A nivel personal, aquellos años posteriores al fenómeno global no fueron sencillos. El artista atravesó periodos de desgaste creativo y reflexión profunda, en los que su entorno más cercano adquirió un papel esencial. Su esposa y sus hijas se convirtieron en un pilar de estabilidad, alejándolo del ruido mediático y ayudándolo a recuperar una perspectiva más equilibrada sobre su carrera y su vida.

La nueva vida de Psy

Lejos de desaparecer del panorama musical, Psy optó por una evolución progresiva. Continuó publicando música y explorando nuevas formas de expresión artística, sin la urgencia de competir con su propio pasado. En 2022 lanzó Psy 9th, un álbum que confirmó su intención de seguir activo como creador, aunque desde un lugar distinto al de la estrella viral que había sido una década antes.

Paralelamente, amplió su influencia en la industria a través de un movimiento decisivo: en 2019 fundó P Nation, una agencia y sello discográfico concebido para apoyar y desarrollar el talento de otros artistas. Desde esta plataforma, Psy asumió un rol más estratégico y formativo, impulsando carreras como las de Jessi, Hyuna, Dawn y otros nombres emergentes del K-pop. Su experiencia, tanto en el éxito como en la gestión de sus consecuencias, se convirtió en un valor añadido para una nueva generación de intérpretes.

Este giro profesional no supuso un alejamiento de la creatividad, sino una ampliación de su alcance. Como productor y mentor, Psy ha participado activamente en la construcción de proyectos artísticos, aportando una visión que combina conocimiento del mercado global y respeto por la identidad individual de cada artista.

Vive en Seúl y es muy discreto

En la actualidad, Psy reside nuevamente en Seúl, donde ha optado por una vida más centrada en su entorno familiar y en las responsabilidades que implica liderar su sello. Su día a día se reparte entre la gestión de P Nation, la formación de nuevos talentos y el desarrollo de proyectos que mantienen vivo el espíritu innovador que lo llevó al reconocimiento internacional.

Aunque nunca volvió a alcanzar el mismo nivel de repercusión global que logró con Gangnam Style, su legado permanece intacto. Aquella canción definió una etapa de su carrera, y contribuyó de forma decisiva a normalizar la presencia del K-pop en los mercados internacionales y a consolidar YouTube como una herramienta clave para la difusión musical.

Más de una década después, la figura de Psy se entiende mejor desde la distancia. No como un fenómeno pasajero, sino como un artista que supo adaptarse a las consecuencias de un éxito descomunal y transformar esa experiencia en una trayectoria sostenida, influyente y coherente. Su historia demuestra que, a veces, el verdadero impacto de una obra no se mide por lo que viene después, sino por todo lo que deja abierto a su paso.