PSY lanza ‘That That’ junto a Suga de BTS

Los fans lo pedían a gritos y la colaboración de PSY y Suga, de BTS, ya es una realidad. Una colaboración que tras su lanzamiento, se ha posicionado como uno de los primeros temas de las éxitos de todo el mundo, llegando también muy alto en las listas Billboard de Estados Unidos.

Suga, uno de los integrantes de BTS, no ha dudado en sumarse a esta canción, queriendo destacar la importancia que adquirió PSY a nivel mundial con su canción ‘Gangnam Style’. Una canción que se convirtió en un éxito mundial y de la que Suga destaca que fue la canción que «abrió el camino para el K-Pop» en todo el planeta

Y es que a pesar de que la música K-pop es algo reciente, este estilo musical llegó a todo el mundo gracias a PSY y a su ‘Gangnam Style’, mucho antes de la formación de BTS. De esta forma, él fue uno de los pioneros y de los artistas que hizo

#thatthat_psyxsuga is #80 on @billboard #hot100

정말 감사합니다. THX so very much. https://t.co/RuPusLo98L pic.twitter.com/CN0GRMqt8Z

