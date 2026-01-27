Fue la cantante más famosa de España y ahora nadie sabe nada de ella: ha desaparecido

Durante años, millones de hogares en España vibraron con la energía y simpatía de una niña que, con apenas ocho años, se convirtió en un rostro familiar. Ana Anguita formó parte del dúo Enrique y Ana, una de las propuestas más queridas de la música infantil en los años 80. Sin embargo, tras vivir un éxito sin precedentes, Ana tomó una decisión poco común entre las estrellas de su generación: alejarse por completo del ojo público. Hoy, más de cuatro décadas después de aquel fenómeno, su nombre apenas suena y su paradero actual sigue siendo un misterio para la mayoría. Una historia que mezcla fama precoz, elección personal y una desaparición tan discreta como firme.

La irrupción de Ana Anguita en la vida pública no fue paulatina ni accidental. Desde muy pequeña, y de la mano de Enrique del Pozo, se integró en un proyecto musical que iba a redefinir el entretenimiento infantil en la España de la Transición. El dúo Enrique y Ana no sólo fue un éxito comercial, fue un fenómeno cultural que dejó una huella profunda en la generación que creció en los 80. Canciones como Cocoguagua, La gallina co-co-ua o Mi amigo Félix se convirtieron en himnos para niños y niñas de todo el país.

Ana no tardó en ganarse el corazón del público. Su frescura, carisma natural y habilidad para desenvolverse ante las cámaras le convirtieron en una estrella precoz. Participó en numerosos programas de televisión, grabó siete discos junto a Enrique y hasta protagonizó una película. La exposición era constante, pero a diferencia de otros casos de artistas infantiles que se vieron sobrepasados por la fama, Ana mantuvo una actitud tranquila y nunca dio señales de dejarse arrastrar por el exceso de atención. Todo cambió cuando el dúo anunció su separación.

La separación de Enrique y Ana

En 1983, cuando aún estaban en la cima de su popularidad, Enrique y Ana pusieron fin a su aventura musical. Las razones nunca se explicaron con detalle, aunque se ha especulado con diferencias de enfoque, desgaste personal y el deseo de Ana, todavía menor de edad, de vivir una vida más acorde con su edad. Lo cierto es que, tras la disolución del grupo, Ana desapareció por completo del panorama mediático. No hubo gira de despedida, ni entrevistas explicativas, ni proyectos en solitario. Simplemente, se desvaneció del mapa público.

Esa retirada repentina y absoluta sorprendió a sus seguidores. Mientras Enrique del Pozo continuó su carrera en los medios, Ana escogió el anonimato. No participó en programas de nostalgia, no dio entrevistas conmemorativas, ni siquiera reapareció para aniversarios de discos. El silencio fue total. Y con el paso del tiempo, se transformó en una desaparición mediática casi mítica. Pese al interés que siempre ha suscitado su figura, ella no ha vuelto a pronunciarse ni a mostrar interés por regresar, ni siquiera de forma puntual, al mundo del espectáculo.

Así ha cambiado la vida de Ana

Aunque durante décadas no se supo casi nada sobre ella, algunos datos han salido a la luz con el tiempo. Según se ha podido saber, Ana Anguita recondujo su vida lejos del micrófono y del plató. Tras abandonar su carrera musical, se volcó en los estudios y encontró su vocación en un ámbito totalmente distinto: la informática. En la actualidad, se dedica a la ingeniería informática, una profesión que nada tiene que ver con la farándula ni con los focos. En su entorno profesional, se maneja con discreción, sin explotar en ningún momento su pasado como estrella infantil.

Además, en el terreno personal, se sabe que es madre de dos hijos y que está separada del padre de estos. Su círculo más cercano respeta su deseo de privacidad, y ese hermetismo ha sido constante a lo largo de los años. A pesar de vivir una infancia rodeada de cámaras y seguidores, Ana escogió una adultez marcada por la estabilidad, la serenidad y la normalidad. No hay cuentas oficiales en redes sociales, no da charlas ni conferencias y cualquier intento de reencontrarse con su figura pública ha quedado sin respuesta.

Ana Anguita ha desaparecido

Aunque Ana haya optado por un perfil bajo, su legado permanece imborrable para quienes crecieron con su música. Las canciones de Enrique y Ana siguen sonando en celebraciones, colegios y recopilatorios. Para muchos, evocan una época en la que todo parecía más inocente y en la que los ídolos infantiles formaban parte del día a día. Su voz y su imagen, aunque congeladas en el tiempo, aún despiertan sonrisas y emociones en quienes fueron niños en los 80.

Por su parte, Enrique del Pozo ha hablado en varias ocasiones con cariño de aquella etapa. En entrevistas recientes, ha reconocido que sigue sintiéndose orgulloso de lo que significó aquel proyecto. También ha confesado que hace más de treinta años que no sabe absolutamente nada de su antigua compañera. En un programa de televisión, cuando fue preguntado directamente por ella, aseguró que no tiene ningún contacto con Ana desde la disolución del grupo.