El pasado lunes 7 de abril, los espectadores de Telecinco pudieron disfrutar de una nueva entrega de TardeAR presentada por Frank Blanco y Verónica Dulanto. Entre otras tantas cuestiones, pudieron ser testigos de cómo Enrique del Pozo se pasó por el plató del programa para hablar, sin tapujos, de Terelu Campos. De esta forma, el conocido colaborador de televisión no dudó un solo segundo en pronunciarse sobre la presunta actitud arrogante que la hija de María Teresa Campos tenía en el pasado. Así pues, quiso compartir con los espectadores de TardeAR alguna de las tantas anécdotas sobre cómo era, tras las cámaras, la colaboradora de De Viernes. Algo de lo que ya habló Alessandro Lequio en Vamos a ver, asegurando que muchas personas han narrado experiencias verdaderamente desagradables que han tenido con la madre de Alejandra Rubio. De ahí que Enrique del Pozo haya querido tirar de sinceridad para explicar muchas de esas situaciones que vivió.

«Terelu estaba enamorada de Lequio y Teresa le organizaba citas, pero él las rechazó», comentó el reconocido tertuliano, dando a entender el verdadero origen de la supuesta enemistad entre la hermana de Carmen Borrego y el colaborador de Vamos a ver. Pero no todo quedó ahí, ya que compartió numerosas experiencias vividas durante la etapa en la que coincidió con Terelu Campos en el programa Con T de Tarde. Así pues, tachó a la ex participante de Supervivientes 2025 como una mujer verdaderamente «arrogante» y «déspota»: «Quería el puesto de Emma García y se enfadaba porque no se lo daban», llegó a reconocer el invitado de TardeAR. Algo que dejó a Frank Blanco, Verónica Dulanto y al resto de colaboradores completamente sorprendidos y sin palabras. Pero no todo quedó ahí, ya que Enrique del Pozo aprovechó su paso por el programa de Telecinco para dar a conocer muchas más anécdotas de la época en la que trabajó con Terelu Campos.

Entre otras tantas cuestiones, del Pozo ha admitido que, en más de una ocasión, la hija de María Teresa Campos le llamó la atención por haber saludado al público que se encontraba en el plató del programa. Una confesión que generó cierto revuelo entre los espectadores que estaban disfrutando de TardeAR en directo.

Además, el invitado del programa presentado por Frank Blanco y Verónica Dulanto quiso aprovechar la ocasión para mencionar «un tema gordo que me hizo» durante los años que compartieron en Telemadrid. A pesar de que le pidieron que arrojase más luz al respecto, Enrique del Pozo se negó en rotundo a contarlo en televisión.

Es evidente que el testimonio del tertuliano ha sorprendido muchísimo a los compañeros de TardeAR. No solamente por la contundencia en sus palabras, sino también por la dureza de las experiencias que supuestamente compartió con la ex participante de Supervivientes 2025. Por el momento, la aludida no se ha pronunciado aunque, de hacerlo, a buen seguro será en De Viernes, programa en el que habitualmente colabora.