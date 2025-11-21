Éste ha sido el lugar más frío de España hoy

España ha vivido una de las madrugadas con más frío del otoño, con temperaturas que han rozado niveles invernales en buena parte del Pirineo. El punto más extremo se ha registrado en Baqueira Beret (Lérida), que ha marcado –14,7 °C, convirtiéndose en el lugar más frío del país en las últimas horas. La combinación de aire ártico, cielo despejado y nieve reciente ha creado el escenario perfecto para un desplome térmico de récord. Además, destaca el frío en la Comunidad de Madrid, Cataluña y el País Vasco.

El intenso frío no se ha limitado a esta estación pirenaica: otros enclaves de alta montaña como Clot de la Llança, Salòria o Port Ainé también han bajado de los –10 °C. Incluso poblaciones situadas a menor altitud han sufrido heladas severas, con termómetros negativos desde primera hora de la mañana.

Los meteorólogos explican que esta situación responde a la irrupción de una masa de aire muy fría procedente del norte de Europa, que continuará afectando a Cataluña y al resto del noreste peninsular durante el fin de semana. Aunque no se esperan nevadas destacadas en cotas bajas, sí se prevén temperaturas mínimas excepcionalmente bajas, heladas generalizadas y sensación térmica aún más acusada por el viento.

Protección Civil ha recomendado extremar la precaución en desplazamientos por carretera, especialmente durante la madrugada y primeras horas del día, cuando pueden formarse placas de hielo. También se aconseja abrigarse adecuadamente, revisar sistemas de calefacción en hogares de alta montaña y evitar actividades al aire libre de larga duración.

Las temperaturas más altas del día

Las máximas se han registrado en Canarias, donde el tiempo se ha mantenido estable y templado.

Destacan:

La Aldea de San Nicolás (Las Palmas): 25,0 °C a las 15:00

Mogán, Puerto (Las Palmas): 24,5 °C a las 16:00

San Sebastián de La Gomera (Tenerife): 23,8 °C a las 12:10

San Bartolomé de Tirajana, El Matorral (Las Palmas): 23,8 °C a las 12:10

Lanzarote Aeropuerto (Las Palmas): 23,6 °C a las 11:30

Las temperaturas más bajas

El frío extremo domina en zonas de montaña del Pirineo catalán y aragonés, con valores por debajo de los -14 °C.

Los valores más bajos han sido:

Cap de Vaquèira (Lérida): -14,7 °C a las 16:30

Port Ainé (Lérida): -14,1 °C a las 17:20

Astún – La Raca (Huesca): -14,0 °C a las 07:10

Cerler, Cogulla (Huesca): -14,0 °C a las 19:00

Cap de Rec (Lérida): -10,4 °C a las 21:10

Rachas de viento más intensas

El viento ha soplado con fuerza especialmente en áreas de montaña y zonas costeras del noreste peninsular y Baleares.

Rachas máximas registradas:

Baqueira (Lérida): 107 km/h a las 19:10

Cerler, Cogulla (Huesca): 100 km/h a las 22:10

Zumaia (Guipúzcoa): 97 km/h a las 03:00

Sierra de Alfabia, Bunyola (Baleares): 95 km/h a las 21:40

Cabaña Verónica (Cantabria): 87 km/h a las 02:00

Velocidad sostenida del viento

En términos de viento medio, se han alcanzado valores altos en varios puntos de montaña y litoral:

Cabo de Creus (Gerona): 85 km/h

Baqueira (Lérida): 75 km/h

Cerler, Cogulla (Huesca): 74 km/h

Capdepera (Baleares): 65 km/h

Zumaya (Guipúzcoa): 58 km/h

Precipitaciones más intensas

La lluvia se ha concentrado en áreas del norte peninsular y Canarias.

Los acumulados más destacados: