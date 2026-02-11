La dura confesión de Karmele Marchante (79 años) sobre su infancia: «Mi padre me apuntó con una pistola»

El regreso de Karmele Marchante a la pequeña pantalla, después de una década alejada de los focos, ha generado todo tipo de comentarios. La periodista reapareció el pasado viernes 30 de enero en ¡De Viernes!, el programa de Telecinco presentado por Santi Acosta y Bea Archidona, concediendo una de las entrevistas más comentadas de la temporada.

Su vuelta ha servido para aclarar definitivamente los motivos de su abrupta salida de la televisión y para arrojar luz sobre aspectos profundamente personales de su vida, marcados por una crisis económica, un matrimonio fallido y una infancia marcada por el miedo.

Lejos de adoptar una postura complaciente o superficial, Karmele afrontó la conversación desde la honestidad más descarnada. Lo hizo con la serenidad de quien ha tenido tiempo para recomponer su historia y con la determinación de no eludir los episodios más oscuros de su pasado, algunos de ellos desconocidos para el gran público hasta ahora.

La desaparición de Karmele Marchante

Nada más arrancar la entrevista, Santi Acosta puso sobre la mesa la gran pregunta que muchos se hacían desde hace tiempo: si en algún momento se había arrepentido de haber abandonado la televisión. La respuesta de Karmele Marchante fue clara y directa, sin espacio para la ambigüedad: «No me arrepentí y estos 10 años han pasado como un suspiro».

Sus palabras sorprendieron por la ausencia de resentimiento y por la naturalidad con la que habló de una decisión que, en su momento, supuso un punto de inflexión radical en su carrera profesional. Marchante reconoció, no obstante, que el regreso al edificio de Telecinco removió emociones que creía completamente superadas. «Cuando he entrado en Telecinco algo me ha pasado interiormente», confesó visiblemente emocionada.

Durante la conversación, la periodista no rehuyó hablar de los difíciles años que siguieron a su salida de los medios. Una etapa marcada por la ruina económica a la que tuvo que hacer frente tras su divorcio, una situación que la obligó a reconstruirse desde cero, tanto en lo personal como en lo material.

¿Regresará a la pequeña pantalla?

La incógnita sobre si esta aparición televisiva marca un retorno definitivo o se trata de una intervención aislada fue abordada sin rodeos por Bea Archidona. La respuesta de Karmele Marchante volvió a ser tan abierta como prudente: «No lo sé, dejo todas las puertas abiertas para alguna posibilidad».

Con esta afirmación, la periodista dejó claro que no descarta retomar su faceta más mediática si se dan las circunstancias adecuadas. Una declaración que, inevitablemente, ha alimentado las especulaciones sobre un posible regreso estable a la televisión, aunque ella prefirió no anticipar acontecimientos ni generar expectativas concretas.

Lo que sí quedó patente es que Karmele se siente en paz con su trayectoria y con las decisiones tomadas. Su intervención en ¡De Viernes! no tuvo el tono de ajuste de cuentas, sino el de una reflexión madura sobre el paso del tiempo, los errores cometidos y las heridas que, con esfuerzo, ha aprendido a cicatrizar.

Una infancia muy complicada

Coincidiendo con este regreso tan comentado, ha resurgido el interés por la historia personal de Karmele Marchante, especialmente por una infancia que ella misma ha descrito en numerosas ocasiones como profundamente triste. Criada en Tortosa, en el seno de una familia encabezada por un padre militar, su niñez estuvo marcada por la disciplina extrema, la rigidez emocional y una ausencia casi total de cariño.

En una entrevista concedida a La Vanguardia, la periodista se sinceró sobre aquellos primeros años que dejaron una huella imborrable en su carácter. «No tenía muñecas, ni ositos de peluche, ni cumpleaños, ni amigas, ni nada. Estuve con mis abuelos, y en un entorno muy cerrado en una ciudad, Tortosa, que nunca iba a emerger y se había quedado estancada. De hecho creo que aún sigue así…», relató.

El episodio de la pistola

Entre los recuerdos más dolorosos de su infancia, hay uno que destaca por su extrema dureza y que la propia Karmele Marchante ha relatado tanto en entrevistas como en sus memorias, No me callo. Se trata del episodio en el que su padre llegó a apuntarla con una pistola durante una discusión.

«No soy capaz de recordar el motivo de la discusión porque realmente teníamos muchísimas, y yo le plantaba cara. En un momento determinado sacó una pistola de un cajón y me dijo que estaba cargada y que me iba a matar. Y yo le dije: Mátame», escribió en su libro, dejando constancia de un momento que marcó un antes y un después en su relación familiar.

Sobre ese episodio y sobre su padre, Karmele ha sido siempre tajante. «Nunca hablo de él. Nunca le perdoné la severidad, la dureza y la crueldad con la que me trató», aseguró, dejando claro que se trata de una herida que nunca llegó a cerrarse del todo.

Lejos de buscar compasión, la periodista ha explicado estos hechos como parte de un relato vital que la obligó a endurecerse desde muy joven y a desarrollar una fortaleza que, con el tiempo, se convirtió en una de sus señas de identidad.