El curioso motivo por el que Roberto Leal no lo tiene fácil para conciliar

Roberto Leal se ha sincerado con Laura Escanes en su Podcast, el popular presentador ha explicado el curioso motivo por el que no lo tiene fácil para conciliar. La utopía de conciliar trabajo y familia tampoco se cumple entre los que ganan un sueldo más alto. Leal es una de las estrellas de la televisión, su sueldazo no le impide pasarlo mal a la hora de dejar a sus hijos. Es casi imposible organizarse para estar pendiente de sus dos hijos Lola y Leo, aunque Leal ha dado con la clave de todo.

El motivo por el que Roberto Leal no tiene fácil conciliar

Hay un motivo curioso por el que Roberto Leal no lo tiene fácil para poder estar con sus hijos el tiempo que querría. Tener una familia y mantenerla no es tarea sencilla en estos tiempos que corren. La parte profesional y la personal, a veces no termina de coincidir del todo. Aunque muchos crean es posible, el esfuerzo es notable y hay días en los que es realmente imposible.

El presentador Roberto Leal se ha sincerado sobre la forma en la que él y su mujer concilian. Han pasado de tener solo una niña a ser padres de dos, y eso ya, es todo un logro hoy en día. Esa felicidad desbordante, ha llegado a ser un motivo de preocupación, a medida que los más pequeños se hacen mayores.

La mujer de Roberto Leal trabaja de lo mismo que él, con lo cual, debe cumplir con unos horarios que a veces los separan de forma irremediable. Es entonces cuando deben hacer la esperada llamada, los abuelos salen al rescate para poder cuidar de los pequeños mientras sus padres trabajan, algo que hacen muchas familias en este país.

Tal como explica Leal: “En mi casa nos repartimos los niños, porque mi mujer trabaja en lo mismo que yo. Conciliamos como podemos”, siendo muy sincero con un tema que afecta a millones de personas. Sigue diciendo el presentador que: “Con mucha ayuda de mi madre o de mis suegros, que nosotros vivimos en Madrid y ellos son de Barcelona y de Sevilla, y cada vez que necesitamos algo por carga de trabajo, que realmente hay un momento que sabemos que vamos a estar muy liados, siempre les pedimos ayuda. Y menos mal que están ahí”.