El curioso motivo por el que María León nunca ha tenido pareja

María León Barrios viene de una familia de artistas y parece que lleva la interpretación en la sangre. Tanto su hermano Paco León, un conocido actor y director, como ella, decidieron dar sus primeros pasos en la pequeña pantalla y esto llevó a que su madre Carmina, también acabara dedicándose a este mundo.

La trayectoria de María León como actriz

A María la pudimos conocer en la serie SMS en 2006, en ella interpretaba a Leti y desde ese momento, ha ido compaginando varios trabajos en el mundo de la interpretación. También apareció en Hospital Central o Aída, una serie más que conocida donde su hermano encarnaba a Luisma, uno de los personajes principales más queridos por el público.

Siguió trabajando hasta que en 2011 consiguió un Goya a Mejor Actriz Revelación por su papel de Pepita en La Voz Dormida. Además, también consiguió el reconocimiento de la Concha de plata a Mejor Actriz en el prestigioso Festival Internacional de San Sebastián. Con el aumento de la fama de esta actriz, hemos ido conociendo más detalles de su carácter y su vida fuera de los platós.

Su opinión sobre el amor y las relaciones

Aún con la exposición que tiene su trabajo, la actriz se ha mostrado muy privada con su vida sentimental. Ella no suele contar detalles en entrevistas y no ha tenido parejas confirmadas en los últimos años. No hay ni rastro de su vida sentimental en redes sociales, pues estas parecen más una herramienta de trabajo para estar más cerca de los fans que la siguen por su trabajo en el mundo de la interpretación.

Aún con ello, no ha tenido reparado en dar su opinión sobre el amor y es que ha asegurado que ella se enamora «constantemente» de todo, pero que su visión sobre las relaciones es muy libre. Parece que no entiende de ataduras, etiquetas y construcciones del amor más tradicionales.

«Yo soy muy libre. Intento vivir siempre como quiero, o por lo menos, como me apetece en el cuerpo» comentaba la actriz en una entrevista en La Voz de Galicia. Ella dejaba ver que salía del molde tradicional y optaba por relaciones más libres, que no tengan que ir relacionadas con una etiqueta en todo momento.

«Yo creo que ponerse límites, poner nombres a las cosas, es algo muy antiguo y que viene de la religión. Quero pensar que cada vez es menos el nombre y más la experiencia, que hay que vivirla» comentaba María León sobre las posibles ataduras de las construcciones tradicionales que buscan etiquetar las relaciones, como pareja, marido o compañero, entre otros.

Esta actriz tiene claro que su vida sentimental no es tu tema de debate y aunque sí que se conoce que estuvo en una relación con el fotógrafo y cámara Juan Molina, poco más se sabe de sus amores. A este fotógrafo lo conoció en 2014 y la relación se prolongó varios años, no se sabe cuando finalizó, pero en 2019 aseguraba que estaba soltera. Seguro que, todos los detalles que quiere alejar de las cámaras, los comparte solo con los suyos, sobre todo con su madre, que se ha convertido en su gran confidente.