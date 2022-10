Así es Antonio, el desconocido padre de Paco León y María León

Aunque se trata de una de las familias artísticas más conocidas de España, hay dos miembros de los León que son unos absolutos desconocidos. Conocemos algunos de los detalles de Antonio, marido de Carmina Barrios, el padre de Paco León y María Léon.

Se trata de un auténtico enigma, tanto que pocos datos se conocen de él. Al igual que su hijo Alejandro, no pertenece al mundo de la interpretación y está apartado de los focos, dejando a su mujer a sus dos hijos el protagonismo absoluto.

Alejado por completo de la fama

Fue gracias a la visita de la actriz de Carmina o revienta a Bertín Osborne por la que conocimos más detalles acerca de su esposo. «He tenido muchos pretendientes callejeros, novio, novios de entrar en casa, Antonio, mi marido, llevo 50 años con él», reconoció

«Lo conocí en una fiesta que fui con una vecina mía con la que no me solía juntar, pero a esta vecina le había dejado el novio y un día se presentaron unos amigos y nos invitaron a una fiesta y yo rápidamente dije que sí, por ella», recordó.

«Llegamos, estábamos sentados, bailando y llegó un compadre mío con mi marido. Abrió la puerta y dije que iba a ser para mí», así surgió el flechazo. «Es el más artista de todos, es muy flamenco, son 50 años y que no le toque nadie», decía muy convencida.

«Yo me acuerdo un día que llegó tarde Antonio a casa y le dije a mi padre ‘ahora no le voy a abrir, que duerma ahí’ y mi padre me dijo ‘un hombre, a la hora que llegue a casa, es buena hora’. Yo a mi Antonio le quiero con locura, otras veces me cago en sus mulas, pero que no lo toque nadie», así defendía su amor Carmina.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @pacoleon

Antonio, el padre de Paco León, se mantiene lejos de la fama y prefiere mantenerse fuera del alcance de las cámaras. Tanto que sólo ha permitido que sus hijos compartan fotografías de cuando era joven, evitando así ser reconocido por la calle.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @pacoleon

Se sabe que Antonio ya está jubilado desde hace años, aunque siempre ha sido tabernero en la ciudad de Sevilla. La familia Barrios vivió en el popular barrio de las 3000 viviendas, aunque no dudaron en mudarse a otra zona de la capital andaluza.

El otro gran desconocido de la familia es Alejandro, hermano mediano de Paco y María León. Tal y como han contado en algunas entrevistas, es miembro del Ejército de Tierra. Lejos de la prensa, vive con su mujer Auxi y su hija en la localidad de Dos Hermanas, en Sevilla.