Cuelga inmediatamente: duro aviso de la Policía sobre una llamada telefónica que te puede salir cara

Las estafas que se realizan desde el teléfono móvil están a la orden del día. Ahora, la Policía Nacional se ha visto obligada a alertar a la ciudadanía de una nueva estafa en la que es relativamente fácil caer si no estás atento. Todo comienza con una llamada al móvil de la víctima de, supuestamente, su entidad bancaria.

La nueva estafa telefónica

Por lo tanto, no es que la llamada llegue por parte de un número desconocido, lo que sí podría levantar las sospechas de la víctima. Al descolgar, la persona escucha algo así «Te llamo de tu entidad bancaria. Por motivos de seguridad, no verbalices tu clave. Márcala en el teclado».

El hecho de no tener que decir la clave sino simplemente marcarla en el teclado ofrece un «extra» de seguridad, así que la persona la marca. ¡Es una trampa! Así, los delincuentes se hacen con ella. Pero, ¿cómo es posible simplemente tecleando el número? Pues bien, es por el sonido, ya que cada número tiene uno característico.

«Te acaban de estafar con una nueva modalidad de spoofing. ¿Cómo? Uno: te llaman de tu banco y compruebas que el número efectivamente coincide, pero no. No son ellos. Lo han suplantado para que no lo detectes. «Dos. Te piden que teclees la clave de acceso a tu banca online. Tres: si lo haces, captarán las pulsaciones en tu terminal y se harán con tus claves», explica la Policía Nacional.



Lo cierto es que es una estafa en la que es sencillo caer por dos razones. En primer lugar, los delincuentes suplantan el número de teléfono del banco, así que al comprobarlo coincide. Y, en segundo lugar, al contrario de lo que viene siendo habitual, no hay que decir la clave, sino teclearla. Por lo tanto, cualquiera podría pensar que efectivamente es la entidad bancaria la que está llamando.

¡Cuidado con la estafa del Bizum inverso!

Por otro lado, la Policía Nacional advierte de la estafa del Bizum inverso, que se da en plataformas como Milanuncios o Wallapop. Lo que ocurre es que el supuesto comprador, que en realidad es un estafador, en lugar de enviar el dinero al vendedor, lo que envía es una solicitud de dinero. Si el usuario no se da cuenta y acepta la transacción, está autorizando el pago en vez de recibirlo.