Cristina Pedroche reflexiona tras dar a luz hace 1 año a su hija Laia: «Todo se remueve»

El 14 de julio de 2023 será una fecha que Cristina Pedroche nunca olvidará. La popular comunicadora de Vallecas daba a luz a su hija Laia, una experiencia que ha transformado su vida por completo. La maternidad ha sido una montaña rusa de emociones para Pedroche, quien, sin pretender ser un ejemplo, ha decidido abrirse en canal y compartir sus vivencias a través de un libro. Esta nueva etapa ha venido acompañada de críticas, pero también de momentos de profunda reflexión y crecimiento personal.

Cristina Pedroche ha plasmado en su libro, ‘Gracias al miedo’, sus vivencias y sentimientos tras la llegada de Laia. En él, narra episodios agridulces y los duros comentarios que escuchó durante el parto. A pesar de las dificultades, Pedroche ha encontrado una nueva perspectiva, enfrentando sus miedos con más fuerza y determinación. En el primer aniversario de su hija, la presentadora ha compartido una emotiva reflexión sobre este año lleno de cambios. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta que, con el paso del tiempo, ha aprendido a hacer caso omiso a los ataques que recibe por parte de sus enemigos.

«A unas horas de las 00:10, que es la hora a la que nació mi hija, me siento muy emocionada. Ya me habían avisado de que el primer cumpleaños es muy intenso, que se te remueve todo por dentro. He estado viendo fotos y vídeos del parto y me apetecía compartiros este trozo de mi libro», comienza diciendo Pedroche en un vídeo donde lee un fragmento de su obra. Ha publicado este vídeo en su cuenta de Instagram, red social que le ha convertido en una de las grandes influencers de nuestro país.

Las reflexiones más sinceras de Cristina Pedroche

La mujer de Dabiz Muñoz ha recalcado que su libro no solo trata sobre sus miedos relacionados con la maternidad, aunque reconoce que estos tienen un peso importante. «El mayor miedo, que sigo teniendo a día de hoy, ha sido el de estar a la altura, el de no fallar, el de ser buena madre. La mejor para ella», confiesa al respecto. Defiende que ‘Gracias al miedo’ es una obra que pretende ayudar a las mujeres a darse cuenta de lo que es verdaderamente importante: el bienestar de la criatura que llega al mundo.

En su primera publicación como madre en el cumpleaños de Laia, Cristina expresa un deseo sincero: que su hija se sienta orgullosa de ella en el futuro. «Yo voy a seguir haciéndolo todo lo mejor que sé, dándole todo el amor del mundo, protegiéndola y dándole siempre la mano. Estando siempre presente. Os agradezco mucho todos los comentarios que me hacéis sobre el libro, saber que también os sentís acompañadas, que me entendéis y que os hace sentir comprendidas. Gracias de verdad. Porque no estás sola, no estamos solas», escribe visiblemente emocionada.

Desde el nacimiento de su hija, la presentadora ha sido muy cuidadosa con la exposición mediática de Laia. Sin embargo, a lo largo del año, ha compartido pequeños detalles de su vida como madre. En esta ocasión, celebra el primer cumpleaños de Laia con una jornada llena de amor y alegría. «Día de mucho amor celebrando su primer añito. Feliz cumpleaños Pitaya mía. Te amamos», escribió en sus redes. Lo que sí tiene claro que no va a hacer es mostrar la cara de su pequeña, pues no quiere que puedan reconocerla por la tarde.

Así ha sido el primer cumpleaños de Laia

Para el cumpleaños de Laia, Dabiz Muñoz preparó una tarta especial sin azúcar ni edulcorantes, hecha de chantilly de cerezas y arándanos y bizcocho de vainilla y lima, coronada con cerezas frescas semi compotadas. Este detalle culinario muestra el amor y cuidado que ambos padres ponen en cada aspecto de la vida de su hija. No obstante, los enemigos de la presentadora le han criticado, echándole en cara que es un pastel demasiado elaborado para una niña tan pequeña.

Este primer año de maternidad ha sido un viaje importante para Cristina Pedroche. A través de su libro y sus reflexiones públicas, ha compartido sus miedos, alegrías y aprendizajes, ofreciendo a sus seguidores una visión honesta y humana de su experiencia como madre. La llegada de Laia ha cambiado su vida, pero defiende que hay cosas que no quiere perder. Quiere seguir siendo mujer, presentadora e independiente, por eso es tan importante la ayuda que recibe por parte de Dabiz.

Pedroche ha convertido su experiencia de maternidad en una oportunidad para conectar con otras madres y compartir sus vivencias. Su reflexión en el primer cumpleaños de Laia demuestra que, a pesar de lo que algunos puedan pensar, nunca ha perdido el norte. Sabe qué tiene que hacer en cada momento y considera que la única persona que en un futuro le puede reprochar algo es su pequeña. Nadie más.