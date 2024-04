Cristina Pedroche, sobre su nuevo libro: «Es la primera vez que me desnudo entera»

Desde que se adentró en el mundo del entretenimiento se ha convertido en una de las celebridades más conocidas de nuestro país. Su paso por diversos programas de la pequeña pantalla ha ido alzando el nombre de Cristina Pedroche, poco a poco y con el paso de los años.

Como colaboradora fiel de Zapeando, la madrileña ha logrado ir cumpliendo numerosas metas a lo largo de su carrera profesional. De hecho, y lejos de dejar un reto pasar, ya ha demostrado su talento como presentadora, locutora radial, actriz, modelo y empresaria. Ahora, ha dado un paso más y lo hace para alzar su voz de otra manera: como escritora.

«Siempre me ha gustado escribir, pero desde que me quedé embarazada y, sobre todo, desde que nació mi hija, he necesitado escribir como terapia. Soltarlo todo en un papel para así poder entenderme mejor», explicó en sus redes sociales. Unas palabras con las que presentaba al mundo su primer libro, el cuál ha bautizado bajo el nombre de Gracias al miedo.

El proyecto es un libro autobiográfico que habla de «valentía, descubrimiento y amor incondicional». Una serie de líneas y vivencias que redactó «casi sin darse cuenta». Completamente emocionada de vivir esta nueva etapa como escritora, la colaboradora televisiva se ha sincerado con sus seguidores.

«Fui escribiendo y escribiendo y, de repente, tenía algo que podía parecerse a un libro. Pero no me decidía a compartirlo con nadie, ni siquiera con mi familia. Es que es algo muy mío, lo más íntimo que tengo, mis pensamientos y mis sentimientos», comentó.

«Un día, un muy buen amigo, del que me fío totalmente, me llamó para decirme que una editora de Planeta quería reunirse conmigo. Yo no dije nada, pero sabía que era el momento. Me reuní con ella y me dio la seguridad y la confianza para hacerlo. Y aquí está. Tengo mucho miedo y he tenido muchas dudas, porque como os digo esta es mi historia, y en breve será vuestra también. Me da vértigo, pero creo que puedo ayudar a otras personas a no sentirse solas», confesó al respecto.

Un proyecto muy personal, quizás el que más de su carrera profesional, que lanza al mundo con muchas ganas. Gracias al miedo estará disponible en las librerías de todo el país a partir del próximo 5 de junio. «Ojalá, si lo leéis, que os llegue todo el cariño y toda mi verdad. Gracias», manifestó.

En Zapeando también ha querido hablar al respecto junto a sus compañeros de programa. Un encuentro donde confesó que había decidido ponerle dicho nombre a su libro porque gracias al miedo se pone las pilas en las cosas que le dan miedo y «al final las hago, con miedo, pero las hago».