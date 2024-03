Cristina Pedroche se sincera en ‘Zapeando’ sobre cómo se comportará cuando su hija crezca

No es ningún secreto que Cristina Pedroche se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en una de las colaboradoras de Zapeando más queridas. Y siendo honestos, no es para menos. Su positividad y ese buen rollo que transmite es algo a destacar, aunque también ha tenido que hacer frente en numerosas ocasiones a diversos comentarios desagradables.

Es algo a lo que, diariamente, se enfrenta en redes sociales. Sea como sea, y a pesar de estos constantes contratiempos por culpa de los detractores, es más que evidente que está viviendo uno de los instantes más bonitos de su vida. Desde que su hija Laia llegó al mundo, su día a día está repleto de felicidad.

El pasado miércoles 20 de marzo, en la nueva entrega de Zapeando en laSexta, Cristina Pedroche no dudó un solo segundo en aprovechar la oportunidad para hablar, una vez más, de su pequeña. Entre otras cuestiones, dio a conocer cómo va a comportarse cuando su hija crezca y pase por esa complicada etapa en la que podría avergonzarse de su madre.

Todo comenzó cuando Dani Mateo, presentador del exitoso programa que se emite en laSexta, le preguntó por este asunto tras visualizar en plató un vídeo muy concreto que se ha hecho viral. En él, podíamos ver cómo una niña reconocía estar profundamente avergonzada por el simple hecho de que su padre «se hiciera el joven». Por ese mismo motivo, y tras la pregunta del conductor del programa, la colaboradora ha querido ser completamente honesta al respecto.

«Yo no puedo darle cringe. Voy a hacer todo lo que me diga para no darle cringe», aseguró, mencionando el mismo término utilizado por la niña del vídeo viral, cuyo significado es «vergüenza». Por lo tanto, ha reconocido en el programa que si su hija Laia le pide que no baile, no lo haría. Acto seguido, Dani Mateo quiso poner en un auténtico aprieto a la influencer con un inesperado y sorprendente planteamiento.

De esta forma, comenzó diciendo lo siguiente: «Me imagino a Laia: ‘Mamá, por fin de año lo de ir desnuda no, por favor, que se ríen de mí en el colegio’». La vallecana no tardó en responder: «Pues no, porque seguro que va a estar súper orgullosa de que su madre se ponga lo que le dé la gana y va a decir: ‘Gracias, mamá. Porque así las niñas pequeñas podemos hacer lo que nos dé la gana’».

Lejos de que todo quede ahí, y como consecuencia del comentario de su compañero, Cristina Pedroche quiso dejar algo muy claro: «No voy desnuda, llevo un look increíble». Fue entonces cuando el presentador volvió a pronunciarse, recuperando el asunto inicial de la conversación: «No lo hacéis bien, le vas a dar vergüenza a tu hija».