Brutal: así ha cambiado la primera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’

La primera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha cambiado muchísimo, está prácticamente irreconocible en todos los sentidos. En el año 2008 conocimos a Marisa Sandoval, una joven de 27 años que había decidido participar en un novedoso programa llamado ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. Miss Zamora 2002 había accedido a sentarse frente a un público y las cámaras dispuesta a que le presentarán al hombre de su vida. Empezando así con uno de los programas más exitosos de la televisión, Marisa fue la primera tronista que ha cambiado muchísimo en estos años.

Así ha cambiado la primera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’

View this post on Instagram A post shared by Marisa Sandoval (@marisa_sandoval_)

La edad es un factor importante en el paso del tiempo, Marisa tenía por aquel entonces 27 años ahora ya tiene más de 40. Para poder mantenerse igual de espectacular que en sus tiempos de Miss o de tronista ha optado por hacerse algunos retoques. Quizás los más visibles son los del rostro que ha cambiado por completo.

Vemos a una mujer que mantiene su belleza natural potenciada con algunos elementos que la han llevado a mantenerse muy activa en redes sociales. El hecho de ser conocida ha sido un elemento que ha permitido a Sandoval vivir de su paso de la televisión, desde que en 2008 se decidiera a entregar su corazón en una lucha de pretendientes.

En 2010 se la relacionó con un futbolista muy famoso, Cristiano Ronaldo. Según dijo en su día Marisa: “Le conozco de tomar unas copas en una nave a las afueras de Madrid. No he tenido ninguna relación con él, ni me enrollé, ni fue un rollo de una noche, no he tenido sexo con él”. También se la relacionó con Dani Güiza.

Durante estos años se ha mantenido como modelo, e influencer, pero también tiene su propia empresa. Es propietaria de la empresa de belleza MS Luxury & Beauty, dedicada a la peluquería y la estética. Compagina esta profesión con la de asistente de una famosa empresa de Estados Unidos.

No ha parado ni un segundo en esta lucha por encontrar el amor que no le ha terminado de funcionar. Sigue sin encontrar al amor de su vida, durante estos años no ha tenido pareja conocida tal y como revelan sus redes sociales y su historia personal. En MYHYV no pudo ser y después del programa tampoco.