Aviso urgente de la AEMET: la DANA se mantiene en estas zonas de España y hay que preparase

La DANA se mantiene en estas zonas de España, hay que prepararse para lo que está a punto de pasar, la AEMET lanza un aviso importante. Empezamos este 2025 y lo hace de tal forma que deberemos empezar a pensar en todo lo que tenemos por delante. Dejamos atrás un 2024 que ha estado marcado por una serie de fenómenos que jamás hubiéramos pensado que fueran tan extremos. Nuestro país se ha convertido en el lugar de impacto de una de las peores DANAS que han afectado al Mediterráneo.

Nos hemos enfrentado a una serie de elementos que quizás hasta ahora no hubiéramos ni imaginado. Pero lo peor de todo, es que este 2025 las consecuencias pueden llegar a ser peores. Las cosas no parece que estén demasiado bien, sino todo lo contrario. Estamos llegando a un punto en el que quizás hasta ahora no hubiéramos ni imaginado, debemos empezar a prepararnos para lo peor, de la mano de una serie de mapas del tiempo que parece que no traerán demasiadas buenas noticias, tal y como nos explican los expertos de la AEMET.

La AEMET lanza un aviso urgente

Un aviso urgente llega de la AEMET, debemos estar preparados para poder afrontar una serie de cambios que serán claves y que quizás hasta ahora no hubiéramos pensado que son una realidad. Estos días de enero parecerá que estemos en otra etapa, sobre todo si vemos llegar este destacado cambio que quizás no esperaríamos hasta ahora.

Tenemos que estar preparados para dar un giro radical en algunos aspectos fundamentales y que quizás hasta ahora nunca pensábamos que fueran una realidad. Es el momento de empezar a pensar en lo que nos está esperando en unos días en los que la magia se convierte en una realidad.

Estaremos pendientes de un nuevo giro radical que dejará atrás el anticiclón de días anteriores. Lo que realmente ha acabado pasando es una nueva realidad que quizás hasta ahora no hubiéramos esperado tan pronto. Llega una destacada situación para la que debemos estar listos.

Miramos al cielo y parece que esperamos que todo avance y empiece a ser radicalmente diferente para estas primeras jornadas del mes y del año. Tenemos que estar especialmente listos para esas lluvias que empezarán a ganar terreno según la AEMET, los expertos no tienen dudas sobre lo que nos está esperando.

La DANA se mantiene en estas zonas de España y hay que prepararse

Nos preparamos para un destacado cambio en el tiempo, debemos empezar a pensar en lo que está por llegar, de la mano de una transformación que nos dejará en lo peor de un invierno que ya apunta maneras. Debemos pensar en todo lo que está pasando y nos queda por vivir, de la mano de una serie de detalles que serán fundamentales.

La DANA parece que será de nuevo una protagonista de un 2025 con novedades destacadas. Tal y como nos explican desde la web de la AEMET: «Este día se prevé un cambio de tendencia, con el acercamiento de una borrasca y la llegada de frentes atlánticos, dejando cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte peninsular, y precipitaciones afectando al Cantábrico y Galicia; se esperan persistentes y con acumulados significativos en su fachada occidental y sin descartar que sean localmente fuertes. Las mismas se extenderán al tercio noroeste y Pirineos, sin descartarlas en el resto de la meseta Norte. Podría producirse alguna nevada en zonas de montaña del extremo norte, con la cota por encima de 2000 m. No se esperan precipitaciones en el resto de la Península, ni en Baleares, donde predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas. Se espera nubosidad baja matinal en valles de las mesetas y del nordeste, así como en el Estrecho, siendo posibles todavía las brumas y nieblas matinales engelantes, aunque menos densas y persistentes que los días previos. Intervalos nubosos en Canarias con posibilidad de alguna precipitación débil en el noroeste del archipiélago».

Parece que, con el fin de semana, llegarán una serie de cambios que debemos empezar a tener en cuenta. Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Temperaturas máximas en aumento en el Ebro, Cantábrico, la meseta, entornos mediterráneos y Canarias y con pocos cambios en el resto de España. Mínimas en ascenso en la mitad norte peninsular, donde pueden ser localmente notables, y sin cambios significativos en el resto de España. Las heladas perderán extensión e intensidad, si bien seguirán afectando a Pirineos, Ibérica, sierras del sudeste y este de las mesetas. Se prevé un predominio de vientos del oeste y suroeste en la Península y Baleares, en general flojos en el interior y moderados en el litoral, con probables intervalos de fuerte en los de Galicia. Vientos del este y sureste en Canarias, flojos en general».