El asombroso cambio de vida de Manuel Iborra, el único marido de Verónica Forqué

Verónica Forqué fue una de las grandes actrices de nuestro país que solo ha tenido un marido, Manuel Iborra que perdió a uno de sus grandes amores ante su desaparición. Hace más de un año, Verónica decidió poner fin a su vida, estaba pasando por un mal momento que nada hacía pensar en este terrible desenlace. Su huella sigue estando muy presente, no solo en su hija, también en el que fue su marido. Manuel Iborra ha seguido adelante y lo ha hecho con un asombroso cambio de vida.

Manuel Iborra este es el asombroso cambio de vida del único marido de Verónica Forqué

Manuel ha sido el único marido de Verónica Forqué y padre de su hija María. El director ha cambiado la capital por Cádiz una ciudad en la que reside desde hace unos años. Allí sigue con su trabajo que bebe directa o indirectamente de la empresa que ambos crearon. Dos genios creativos que se conocieron y conectaron a la perfección.

Bombón Helado SL. Es la empresa que crearon Forqué e Iborra, entre sus primeros éxitos destaca finales de los años 90 la serie ‘Pepa y Pepa’. La actriz disfrutó de esos años de esplendor, no solo personal, también profesional con una pareja que la catapultó de nuevo hasta lo más alto y le aportó la estabilidad perdida.

“Es horrible darte cuenta de que no sientes nada por tu pareja, con la que has estado 34 años. Pero he salido muy fortalecida” afirmaba Verónica Forqué cuando se hizo pública su separación. La pareja amorosa se acabó, pero consiguió mantenerse en forma a nivel profesional, por el bien de su hija se siguieron respetando y queriendo.

‘La soledad del director de fondo’ es la última película de Manuel Iborra que se ha presentado este 2022. Con lo cual ha logrado mantener su trabajo y seguir explorando esa mirada artística que junto a Verónica cultivo. La soledad del director en cierta manera también esta inspirada y basada en un episodio común.

Según otro director que aparece en el film: “habla de por qué quiso ser director de cine, de la Nouvelle Vague, de sus directores favoritos y de lo que significa el cine en su vida. Pero, sobre todo, del oficio de director de cine”. El cine unió a esta pareja que, pese a estar separada ha conseguido mantenerse a flote en muchos sentidos, siguiendo con un respeto mutuo.