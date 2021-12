«Mi ex, con el que he estado 34 años de mi vida, es el amor de mi vida y siempre lo será, no va a haber otro». Con esa rotundidad definía Verónica Forqué a Manuel Iborra, el hombre con el que ha compartido más de la mitad de su vida. El director de cine le dio a lo que más quería, su hija María, artísticamente conocida como Virgen María. Ahora, la muerte de la actriz deja huérfana a su única descendiente.

Su vida sentimental no fue un camino de rosas, pero corría el año 1981 cuando se enamoró perdidamente del cineasta. Juntos compartieron momentos y también proyectos profesionales. Por ejemplo, crearon la mítica producción Pepa y Pepe. Una pareja que después fue matrimonio, algo que tiene un enorme mérito puesto que la malograda artista siempre dijo que «a mi un hombre no me ha durado más de cinco años y medio».

Puede que el amor se les gastara de tanto usarlo y en 2014 con su hija ya habiendo cumplido la veintena, decidieron separar sus caminos. No fue fácil y con el tiempo, Verónica Forqué hablaba con mucha dureza del momento: «Es horrible darte cuenta de que no sientes nada por tu pareja, con la que has estado 34 años. Pero he salido muy fortalecida». Ese mismo año se estrenó la película The Leftovers dirigida por Iborra y en la que aparecía la propia Forqué. No obstante, no dudó en descolgarse con duras declaraciones sobre lo que era la vida junto al padre de su hija: «Es un hombre del que me separó yo hace seis años y que nunca jamás me ha vuelto a hablar, nunca. Se acabó por que él quiso que se acabara, porque yo le amaba, pero no le podía soportar, era un aburrimiento de vida, parecía una vieja de 80 años. Ahora estoy muy zen, tengo que encontrar el equilibrio».

Al poco tiempo de separarse, Verónica Forqué recibió una de las peores noticias que se puede tener: el fallecimiento de su único hermano. La intérprete cayó en una profunda depresión de la que hablaría meses después en televisión: «Con tratamiento y pidiendo ayuda se sale y se sale más fuerte y mejor, pero es necesario la ayuda de psiquiatras, de médicos, y del tiempo, además de la fuerza de uno…. la vida sigue». Unas declaraciones que repitió pero con más detalle en una entrevista con Público: «Tuve una depresión horrorosa en 2014 cuando me di cuenta de que había dejado de querer al amor de mi vida. La superé con medicamentos y psicoanálisis, pero luego murió mi hermano (Álvaro Forqué) y fue otro mazazo. Y a los cuatro años, en 2018, falleció mi madre (Carmen Vázquez Vigo)».

Verónica Forqué definió a Manuel Iborra como «un gran padre», durante su concurso en MasterChef. Juntos hicieron varias películas. Ahora toca despedirse de la actriz española con más Premios Goya -junto a Carmen Maura- del cine español. Toda una leyenda de la interpretación.