Así es el nuevo bebé de Rocío Flores y su novio Manuel Bedmar

Rocío Flores y Manuel Bedmar ganaron mucha repercusión en Telecinco a raíz del documental que protagonizó Rocío Carrasco, ‘Contar la verdad para seguir viva’. La hija de Rocío Jurado aseguró que la influencer había tenido un comportamiento irregular con ella en el pasado, razón por la que llevaban tantos años sin hablarse. Esta información situó a Flores en el centro de la polémica y hubo muchos rostros televisivos que le dieron la espalda, pero Manuel Bedmar nunca se separó de su lado. El conflicto se complicó de un momento a otro porque una conocida revista aseguró que Manuel no había sido sincero durante su relación con Rocío.

Hubo una publicación que dio voz a una chica que aseguraba haber sido amante de Manuel Bedmar. Este testimonio prometió que el joven se refería a Rocío como «la Minion» y prometió tener pruebas de todo lo que estaba contando. Sin embargo, la hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores no tomó cartas en el asunto y decidió seguir confiando en su novio. En la actualidad han vuelto a convertirse en noticia porque han anunciado a través de sus redes sociales que tienen a una «nueva bebé» en la familia.

Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. Rocío lleva un tiempo apartada de Telecinco y todo hace pensar que no volverá a la cadena porque la línea editorial de Mediaset ha dado un giro radical. Sin embargo, esto no ha sido ningún problema para la creadora de contenido, quién ha pensado que lo mejor para su carrera es liderar un proyecto llamado Farmasi.

«Siempre he sido una persona que está abierta a cualquier reto profesional y personal, no soy de las que se cierra en banda. Me gusta enfrentarme a las novedades, siempre que me cuadre con mi forma de pensar», declaró en ‘La Vanguardia’ cuando le preguntaron por su futuro profesional.

Rocío Flores y su novio han ampliado la familia

Rocío Flores y Manuel Bedmar han hecho un viaje romántico a roma y han vuelto más enamorados que nunca, así que han decidido consagrar su amor ampliando la familia. Tal y como ha contado Rocío a través de sus redes sociales, tienen «una bebé» que ha llegado para darles «mucho amor». Se trata de un labrador de color marrón al que han llamado con el mismo nombre que la ciudad que visitaron hace unas semanas. Se nota que el destino les ha marcado.

Rocío lo ha contado todo en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 800.000 seguidores, pero ella no se siente cómoda con la palabra influencer. Por eso declara: «No me gusta mucho ese término. Me considero una persona que tiene cierta influencia, pero nada más. Soy consciente de que soy un personaje público y que me dedico, entre otras cosas, a trabajar mis redes sociales, pero nada más». Considera que sus fans le han dado mucho y esa es la razón por la que comparte algunas parcelas de su vida privada, como por ejemplo la adquisición de la perrita que ya se ha convertido en un miembro más de su familia.

La hija de Antonio David Flores considera que siempre va con la verdad por delante y ese es el motivo por el que hay tantas personas que están interesadas en ella. «Mi opinión personal es que soy bastante natural, así es como yo me veo. Entiendo que percibir esa naturalidad a través de la pantalla es una de las cosas que más le puede gustar a la gente. Intento siempre que puedo mostrar como es mi vida real, sin artificios», declaró en el medio citado anteriormente.

La vida de Rocío Flores fuera de la televisión

Rocío Flores empezó a trabajar en la pequeña pantalla a raíz de la participación de su padre en ‘Gran Hermano VIP’. De un momento a otro se convirtió en un rostro muy destacado dentro de Telecinco y ha ganado mucho dinero trabajando como colaboradora, pero nada queda de esta vida. Ahora vive alejada de los medios y comparte su experiencia con personas que no tienen nada que ver con el mundo del espectáculo. Entonces, ¿de qué vive Rocío?

«Empecé a hacer un grado superior de dietética pero lo tuve que dejar cuando me fui a ‘Supervivientes’, y luego me surgió la posibilidad de trabajar en televisión. He empezado otro grado superior de marketing y publicidad, y me siento bien porque buscaba algo que tuviera salidas pensando en mi universo laboral», comenta al respecto. Su presente es tan estable que ha decidido adquirir una perrita para terminar de completar la familia que forma con Manuel Bedmar.

«Siempre he sido una persona que ha tenido animales, hace unos años por desgracia se me fue mi otra mitad, mi fiel compañera, obviamente es irremplazable, pero me siento súper feliz de haber decidido traer a casa a Roma, lleva en casa 5 días y me ha cambiado la vida», ha escrito Rocío en su Instagram para presentar a Roma.