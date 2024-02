Está conocida exconcursante de ‘GH VIP’ reaparece y lo que hace ha sorprendido a todos

Un rostro muy conocido en nuestro país ha estado un tiempo alejado de las cámaras y ahora ha reaparecido gracias a una sorprendente noticia. Estamos hablando de una mujer que participó en ‘Gran Hermano VIP’ y que tuvo mucha repercusión porque protagonizó una breve historia de amor con una de sus compañeras. Hablamos de Daniela Blume, una conocida colaboradora que empezó a trabajar con Javier Sardá en ‘Crónicas Marcianas’ y terminó convirtiéndose en un icono sexual para gran parte del público. Por ese motivo, cuando la televisión le dio la espalda decidió abrirse una cuenta en OnlyFans, una red social destinada al contenido para adultos.

Daniela Blume, tan natural y cercana como siempre, explicó en una entrevista como se sentía trabajando en la citada plataforma. «Es mi proyecto más divertido y fructífero en el sentido económico. Estoy en un punto de renovación, aprendiendo cosas nuevas y esto es como un diario íntimo. Yo soy comunicadora, me dedico a comunicar y con el Only comunico también, expreso mi intimidad, mi forma de sentir, de vivir el sexo, de entender el sexo y el amor», respondió cuando le preguntaron al respecto.

Daniela, después de ‘Gran Hermano VIP’, ha continuado trabajando, pero es cierto que no ha vuelto a protagonizar ningún programa tan conocido. Por eso eran pocos los que sabían que estaba embarazada de su primera hija. La influencer ha compartido esta noticia publicando una foto del bebé. Según ha contado, el parto fue doloroso, pero por fin tiene en brazos a su primogénita y ahora está más feliz que nunca. «Fue un momento de dolor extremo, captado por mi doula, durante el trabajo de parto, (fueron 24 horas de trance absoluto, au que daño del dolor ni gritar, ni hablar, ni escuchar podía, solo sentir)».

El público está muy sorprendido

La antigua concursante de ‘Gran Hermano VIP’ se ha ganado el corazón del público porque es sincera y honesta, por eso no ha tenido ningún pudor en compartir unas fotografías justo después de dar a luz a su hija. «Dándole de mamar esta mañana, con carita de ardilla y tostada de mantequilla con mermelada de fresa», ha escrito la de Mataró. Sus fans se han quedado realmente impresionados, de hecho hay una parte del público que desconocía que Daniela estuviera embarazada porque los últimos meses ha estado lejos de la pequeña pantalla.

La catalana es una gran comunicadora, de hecho también ha participado en ‘Supervivientes’ y ha presentado varios programas radiofónicos. Su última etapa ha estado orientada en este sentido, de ahí que ahora haya regresado con tanto impacto. Tan valiente como de costumbre, ha publicado una fotografía de la placenta. Como es evidente, sus redes se han llenado de comentarios de todo tipo, pero ella está segura de sí misma y no se deja a saltar por nada ni por nadie.

Daniela Blume lanza un mensaje importante

Las fotografías que ha publicado Daniela Blume justo después de dar a luz son muy importantes. Con ellas quiere reivindicar la libertad, la libertad de hacer lo que considere oportuno en cada momento, independientemente de las normas establecidas. La musa de Javier Sardá es muy respetuosa y quiere que el público tolere sus movimientos. No es la primera vez que lidera una causa de estas características. En su momento, tras abrirse la cuenta de OnlyFans, explicó que para ella era algo que iba más allá de compartir imágenes sugerentes.

«Estoy agradecida cada día a los que me siguen, en mis oraciones están. Energéticamente siento que se me está devolviendo mucho amor. Esto para mí no es nada oscuro, es natural. Es como un confesionario de ‘Gran Hermano’, pero íntimo. Mi intimidad no solo es el sexo, puede ser también que un día esté triste y puede resultar más íntimo que masturbarse», declaró para dejar claro que se siente muy orgullosa de la comunidad que había creado en las redes sociales.

La vida privada de Daniela

A pesar de que lleva mucho tiempo trabajando en los medios de comunicación, Daniela Blume ha conseguido mantener su vida privada al margen de las cámaras y hay muchos datos que no se conocen de ella. Es más, solo sus fans más cercanos han sido conscientes de su embarazo.

Para entender la trayectoria profesional de Daniela hay que remontarse a ‘Crónicas Marcianas’. Para ella fue su primera oportunidad, pero también una gran escuela. «Yo iba a un programa de Cataluña a hablar de sexo y ahí me vio un productor de ‘Crónicas Marcianas’. Me invitó un día, hubo un pico de audiencia, Xavier Sardá me dijo que era un bicho televisivo y que me quería cada semana a su lado. Yo dije que sí. Al final era como un juego para mí y efectivamente fue como el desarrollo de mi lado más sensual», declaró durante una conversación con ‘El Confidencial’. Gracias a esto ha cerrado proyectos muy interesantes.