Huracán Taylor Swift, que dejará una lluvia de millones en Madrid con sus con conciertos. Aquí te contamos todo:cómo afectarán al tráfico de Madrid, sobre todo en las inmediaciones del Estadio Santiago Bernabéu, los dos grandes conciertos que la estrella Taylor Swift prepara para el miércoles y el jueves, 29 y 30 de mayo en el estadio del Real Madrid donde los swifties ya han acampado. A qué hora abre el Estadio Santiago Bernabéu, a qué hora empiezan los teloneros, a qué hora comienza el concierto de la cantante, y sobre cómo moverse por Madrid esos dos días en las calles aledañas al Santiago Beranbéu y cuándo serán las grandes aglomeraciones, que se esperan en la avenida Concha Espina, en el paseo de la Castellana, en la calle Padre Damián, en la calle Rafael Salgado y en la avenida General Perón.

Los swifties ya han acampado cerca del Estadio Santiago Bernabéu (Madrid), donde este miércoles y este jueves la cantante Taylor Swift, como ya se ha indicado con anterioridad, ofrecerá dos conciertos de su gira The Eras Tour. Allí esperan con sus preciadas entradas con sacos de dormir, sillas de playa, comida, crema solar para hacer frente al calor esperan a la estrella.

El horario de apertura es a partir de las 16:30 horas. El comienzo del espectáculo, con los teloneros, la banda de rock Paramore, es a las 18:45 horas y el concierto de Taylor Swift empieza a las 20:00 horas y durará tres horas y media. Algunos swifties, David y Álex, dos amigos de 22 años, que esperan en la fila, se han gastado alrededor de 1.000 euros para asistir a los dos conciertos.

Las grandes afluencias de público se esperan justo horas antes de que

Taylor Swift salga al escenario, que tiene previsto aparecer a las 20.00 horas, y justo después de las 00:00.

🚨| Taylor Swift performing a mashup of «The Tortured Poets Department» and «Now That We Don’t Talk» at today’s show! #LisbonTSTheErasTour

pic.twitter.com/eVg82KOGNm

— The Eras Tour (@tswifterastour) May 25, 2024