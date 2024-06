Ana Guerra habla sobre su embarazo a pocos meses de su boda con Víctor Elías

Los rumores no dejaban de crecer y Ana Guerra no ha tenido más remedio que dar un golpe en la mesa. Durante los últimos meses no se ha convertido en noticia por su destacada carrera, también por los preparativos de su próxima boda con Víctor Elías. Su supuesto embarazo ha hecho saltar todas las alarmas y la artista ha pensado que lo mejor era aclarar las dudas. «De verdad jajaja», han sido las palabras que ha publicado en X (antiguo Twitter) cuando un diario ha asegurado que estaba esperando un bebé.

Ana Guerra y Víctor Elías, quienes se comprometieron en noviembre del año pasado, se están preparando para su boda, un evento que tendrá lugar en octubre de 2024. La pareja ha compartido su emoción en redes sociales y ha ido revelando detalles sobre la ceremonia. Ambos han expresado su entusiasmo por este nuevo capítulo en sus vidas, a pesar de los intensos horarios de trabajo que manejan. Los artistas quieren emprender una nueva aventura y están dispuestos a todo para hacer que triunfe el amor.

Los rumores sobre el embarazo de Ana Guerra surgieron en varios medios y rápidamente se propagaron diversas plataformas. La cantante no dudó en responder, dejando claro que no está en estado. A pesar de que ha hablado sobre su deseo de ser madre, también ha enfatizado que este no es el momento adecuado debido a sus compromisos profesionales.

Hay que tener en cuenta que la cantante de ‘Operación Triunfo’ es uno de los rostros del momento, tiene muchos compromisos y cree que ahora no puede despejar su agenda. Lo mismo le sucede a su futuro marido, el actor Víctor Elías. El artista se hizo conocido en la serie ‘Los Serrano’ y ahora es un pianista muy destacado.

Ana Guerra quiere ser madre, pero no ahora

Durante una charla con el periódico ‘ABC’ , Ana explicó: «Tendría un hijo ya, pero Víctor y yo estamos en un momento de nuestras carreras maravilloso y sin quitarte tiempo de trabajo no puedes dedicarte a tu bebé como se merece». Subrayemos que el protagonista de ‘Los Serrano’ ha llegado a trabajar con intérpretes tan destacados como Pablo López e incluso ha protagonizado su propia obra de teatro en Madrid.

Ana y Víctor están centrados en sus carreras y en los preparativos de su boda. La compañera de Aitana Ocaña ha compartido que aún no ha decidido muchos detalles importantes de la ceremonia, como el vestido de novia, debido a sus compromisos laborales. La pareja desea que la boda sea un reflejo de su amor y de sus gustos personales, incluyendo la posibilidad de que haya música en vivo y boleros, uno de los géneros favoritos de Guerra.

El enlace podría tener invitados de alta relevancia, como la Reina Letizia, quien es prima segunda de Víctor Elías. Ana ha manejado este tema con mucha naturalidad, indicando que la mujer de Felipe VI está invitada como cualquier otro miembro de la familia. Su posible asistencia implicaría un protocolo de seguridad especial, algo que los cantantes ya tienen previsto.

El bebé de Ana Guerra tendrá que esperar

Con su característico sentido del humor, Ana ha dejado claro que los rumores sobre su embarazo son infundados. A través de su mensaje en X, zanjó las especulaciones de manera definitiva. La intérprete ha sido transparente sobre su deseo de ser madre en el futuro, pero ha enfatizado que ahora mismo su prioridad es su carrera y su boda con Víctor Elías.

«En esta industria puedes equivocarte y tener hijos en un momento en el que no puedes dedicarles tiempo. Viajamos mucho y para tener un hijo hay que parar», declaró en el medio citado anteriormente para argumentar su postura. «Ahora no queremos hipotecar nuestras carreras por un bebé, pero si fuera por amor, ya seríamos padres».

El mejor momento de los artistas

Con una carrera en ascenso y una boda a la vuelta de la esquina, Ana Guerra y Víctor Elías están viviendo un momento emocionante y lleno de expectativas. La cantante sigue trabajando arduamente en sus proyectos musicales y disfruta de cada paso en la planificación de su enlace matrimonial. La pareja demuestra que están dispuestos a enfrentar juntos cualquier rumor o desafío, siempre con una sonrisa y una actitud positiva.

Según han contado ellos mismos, la primera vez que se vieron no se llevaron un buen concepto el uno del otro, pero el paso del tiempo les ha convertido en una pareja perfecta. Aseguran que trabajaron juntos y el carácter de Víctor chocó con los valores de Ana, quien no tardó en frenarle los pies. Fue el inicio de una historia de amor que ha conquistado la atención de todo el mundo.