Amaia Romero confiesa su manía más desconcertante: «Es como una rabia hacia la persona…»

Tiene 24 años y está en uno de los mejores momentos de su vida profesional. Amaia Romero, ganadora de ‘Operación Triunfo 2017’, ha dado una nueva entrevista al lado de la actriz Macarena García y ha confesado una de sus grandes manías. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto fundamental. Amaia ha ganado mucha naturalidad en los últimos meses.

El público se ha dado cuenta de su formidable talento y cada vez firma contratos más interesantes. ‘Operación Triunfo’ le abrió las puertas del mundo del espectáculo. Ha llegado para quedarse y puede presumir de tener a sus espaldas una trayectoria impecable.

Amaia Romero no está interesada en hablar de su vida privada delante de la prensa. Sin embargo, disfruta de una legión de fans que quiere saberlo todo sobre ella, por eso en su última aparición pública ha dado detalles inéditos. La intérprete puede presumir de haber sabido aprovechar la fama que adquirió en ‘OT’. Siempre ha hablado bien de sus compañeros, no quiere entrar en polémicas y guarda un recuerdo estupendo de su paso por el citado concurso.

La manía más extraña de Amaia Romero

Amaia ha participado en un programa de entrevistas para promocionar ‘La Mesías’, la nueva serie dirigida por Los Javis. Los artistas han pensado en ella porque saben que tiene mucho talento, aunque esa no es su mayor virtud. Amaia le pone pasión a todo lo que hace, es la clave de su éxito y el secreto de sus últimos méritos profesionales. Adora su profesión y siempre se esfuerza por dar lo mejor de ella, por eso su presencia en el nuevo proyecto de Javier Calvo está más que justificada.

La ganadora de ‘Operación Triunfo’ se ha sentado en el plató de ‘Late Xou’, el programa presentado por Marc Giró. Ha sido completamente sincera y ha explicado cuál es su mayor manía. Nunca había hablado de este tema y el público está realmente sorprendido. «Tengo un problema grande», ha empezado diciendo. Después ha explicado que no puede soportar determinados sonidos. Este pequeño trastorno se llama misofonía y gracias a la artista ha adquirido mucha visibilidad.

Amaia tiene misofonía

Amaia Romero nunca había hablado de esto, pero se ha dejado llevar por el ambiente distendido que ha creado Marc Giró y ha terminado confesándose. «Desde pequeña a mí me han dado mucha rabia según qué sonidos y conforme me voy haciendo mayor me afectan todavía más», explica haciendo gala de la naturalidad que siempre le ha caracterizado. «El sonido de masticar, el de una bolsa de plástico abriéndose en un tren. No lo puedo aguantar. Es como una rabia hacia la persona», añade.

El problema es más serio de lo que parece

La cantante ha recalcado que este asunto es más serio de lo que parece, por eso debe controlarse e intentar llevarlo de la mejor forma posible. «Cuando fui a ver ‘La bella y la bestia’ al cine lloré porque no estaba pudiendo ver la película por los sonidos, el masticar de las palomitas y las toses», explica en ‘Late Xou’.