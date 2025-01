El alucinante cambio físico de este conocido actor de ‘La que se avecina’: «Mis amigos flipan»

El protagonista de nuestra noticia se ha ganado el corazón de todos y lo último que ha pasado no ha dejado indiferente a nadie. Nacho Guerreros, famoso por su interpretación de Coque en La que se avecina, ha vuelto a sorprender al público. Esta vez no por su trabajo actoral, sino por el notable cambio físico que ha experimentado, convirtiéndose en un ejemplo de superación. Durante una entrevista en el programa Fiesta, el artista ha compartido detalles sobre su transformación y los hábitos que le han permitido lograr un estilo de vida más saludable. «Mis amigos flipan», ha comentado antes de dar todos los datos sobre su hoja de ruta.

Durante su conversación con la presentadora Emma García, Nacho Guerreros relató cómo fue el proceso detrás de su cambio físico, describiéndolo como un viaje de esfuerzo y constancia. «No tenía ningún interés en el deporte al principio, pero decidí comenzar poco a poco», ha comentado al respecto. Al llegar a Madrid en los años 90, según cuenta, descubrió que los gimnasios no eran un espacio de su agrado. Sin embargo, con el tiempo, desarrolló un interés por mejorar su condición física, lo que marcó el inicio de su notable transformación.

El actor destacó la importancia de establecer metas alcanzables y a corto plazo para mantener la motivación. «Empecé a nadar y al ver pequeños avances me animó a seguir adelante», comentó. Además, recordó que, durante su infancia, no se destacaba en deportes de equipo, lo que refuerza la idea de que cualquier persona puede cambiar con la actitud correcta. Insiste en que cada uno debe estar a gusto con su cuerpo, sobre todo por motivos de salud, pero recalca que todo el mundo debe respetar al prójimo.

Nacho Guerreros, apasionado del deporte

Nacho Guerreros atribuye su éxito no solo al ejercicio físico, también a la adopción de un estilo de vida saludable en su totalidad. «Me levanto temprano todos los días porque mi cuerpo lo pide», ha explicado durante su participación en Fiesta.

Para mantener la motivación y evitar la monotonía, ha optado por variar sus rutinas de entrenamiento. «Ayer, por ejemplo, estuve practicando boxeo en un gimnasio de un amigo», relató, destacando la importancia de encontrar actividades físicas que resulten interesantes y desafiantes. Además, subrayó la necesidad de complementar el deporte con una alimentación equilibrada, lo que considera clave para alcanzar su bienestar.

El actor también quiso ser honesto sobre el esfuerzo necesario para alcanzar resultados. «Hay mucho trabajo detrás y me motiva saber que estoy haciendo algo bueno para mi salud», explicó. Asimismo, enfatizó que no se trata de apresurarse, se trata de avanzar con pasos constantes. «Si te pones objetivos a largo plazo sin dividirlos en metas pequeñas, puede resultar abrumador».

¿Cómo se siente Nacho Guerreros?

Además de su participación en Fiesta, el actor ha hablado con Menshealth. Ha recalcado que se siente orgulloso y satisfecho con su evolución física, pero no es una cuestión estética. Es un tema que va mucho más allá.

«Empecé tarde porque no había hecho deporte en la vida. A partir de los 30 entendí que tenía que hacer algo con mi cuerpo, cuidar mi alimentación y demás. Un día conocí al entrenador Rudi Rodríguez y fue el primero que me ayudó a entrenar bien. Y después de la pandemia ya me lo empecé a tomar mucho más en serio. Ahora entreno, hago dieta, como saludable, no fumo, no bebo y tengo buenos hábitos», ha comentado al respecto.

Animado por los buenos resultados que ha obtenido, el artista ha compartido su hoja de ruta: «Hago de todo, pero el running no es mi fuerte… Así que hago entrenamientos de alta intensidad, natación y procuro entrenar todos los días si no tengo que trabajar. Me levanto a las 6 de al mañana y lo primero que hago es entrenar y luego nadar».

La brillante carrera de Nacho Guerreros

Aunque Nacho Guerreros ha dedicado tiempo y esfuerzo a mejorar su salud física, no ha descuidado su carrera actoral. El actor está inmerso en varios proyectos importantes que demuestran su versatilidad y compromiso artístico. En 2025 se estrenará la película Sobre las olas, dirigida por Horacio Alcalá, en la que Guerreros tiene un papel destacado. Este largometraje será presentado tanto en España como en México, ampliando su alcance internacional.

Por otro lado, Nacho continúa con la gira de la obra teatral Dos tronos, dos reinas, que visitará diversas ciudades españolas, consolidando su presencia en el ámbito escénico. También está trabajando en la última temporada de La que se avecina, una serie que ha sido un pilar fundamental en su carrera. No obstante, reconoce que los intensos horarios de rodaje a veces dificultan mantener sus rutinas saludables: «Es un desafío, pero hago lo posible por mantener el equilibrio».

La trayectoria de Nacho Guerreros demuestra que la disciplina y el esfuerzo son capaces de abrir cualquier puerta. Su dedicación ha inspirado a muchos, mostrando que el cambio es posible a cualquier edad. Con este cambio físico y su continuo éxito profesional, se ha convertido en noticia, confirmando así que tiene un hueco importante en el corazón de la audiencia.